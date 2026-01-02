Tümü Webekno
"Ruh Bilgisayarı" Denilen, Adeta Sizinle Yaşayan Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıtıldı: Karşınızda Pickle 1 [Video]

Pickle isimli teknoloji şirketi, "Pickle 1" isimli yapay zekâ destekli akıllı gözlüğünü duyurdu. Hayatı sizinle beraber yaşayan gözlük, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji girişimi Pickle, düzenlediği bir etkinlikte artırılmış gerçeklik gözlüğü "Pickle 1"i duyurdu. Bu akıllı gözlük, sahip olduğu yapay zekâ desteği ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Pickle 1 isimli gözlüğe yakından bakalım.

Pickle 1, geliştirici ekibe göre dünyanın ilk "ruh bilgisayarı". Yapay zekâ sayesinde yaşadığınız hayatı sizinle birlikte gören, duyan ve hatırlayan gözlük, sadece 68 gram ağırlığı ile sanki hiç üzerinizde değilmiş gibi hissettirecek. 12 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunan gözlük, günlük hayatınızın bir parçası olacak gibi görünüyor.

Karşınızda Pickle 1

Başlıksız-1

Qualcomm işlemciden güç alan Pickle 1, dikkat çekici teknik özellikler sunuyor. Bu akıllı gözlük, anlık işleme özelliği sayesinde az önce de belirttiğimiz gibi hayatı sizinle beraber yaşıyor ve her anı kaydediyor. Sonrasında ihtiyaç duyduğunuz bir noktada devreye giriyor ve anlık olarak ne yapacağınız konusunda size yardımcı oluyor.

Powerbank Markası Sharge, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı Powerbank Markası Sharge, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı

Şirketin açıklamasına göre Pickle 1 kullanmak isteyen bir kullanıcının 1.300 doları gözden çıkarması gerekecek. Ön siparişe özel ise 799 dolar fiyat etiketi bulunuyor. Yılın ben ikinci çeyreğinde satışa sunulacak ürünün ilgi görüp görmeyeceğini ise zaman gösterecek. Eğer vadedilen özellikler sunulabilirse Pickle, 2026'nın en büyük teknolojik atılımlarından biri olarak kayıtlara geçebilir gibi görünüyor.

Pickle 1 için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

