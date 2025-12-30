Powerbank Markası Sharge, Yapay Zekâ Destekli Akıllı Gözlük Tanıttı

Powerbank ürünleriyle tanıdığımız Sharge, Loomos platformu altında konumlanan yeni yapay zekâ akıllı gözlüklerini tanıttı.

Giyilebilir teknoloji alanındaki ürünler gün geçtikçe daha popüler hâle gelirken farklı markalardan da bu konuda hamleler geliyordu. Şimdi ise powerbank’leriyle bilinen Sharge isimli firma yapay zekâ gözlükleriyle alakalı büyük bir lansman gerçekleştirdi. Firma, yapay zekâ gözlük platformu hakkında bilgiler paylaşırken ve yepyeni gözlükler tanıttı.

Şirketin yapay zekâ gözlükleri üzerinden kullanılabilecek platforma Loomos ismi veriliyor. Tanıtılan giyilebilir teknoloji ürünleri ise Sharge Loomos AI Photography Glasses L1 ve Sharge Loomos AI Display Glasses S1 isimlerini alıyor.

Loomos platformu, yapay zekâ gözlüklerindeki sorunları çözüyor

Aktarılanlar göre Loomos, yapay zekâ gözlüklerinde sıkça karşılaşılan problemlerin hepsini çözecek. Bunlar arasında uzun süreli kullanımda rahatsızlık, sınırlı kişiselleştirme, garip tasarımlar, gizlilik endişeleri, pil ömrü gibi şeyler var. Şİrketin söylediğine göre bu konulara çözüm getiriyor.

Sharge, çok fazla yeni özellik eklemek yerine akıllı gözlüklerin gerçekten ne için faydalı olduğuna odaklanmaya ve donanımı bu kullanım senaryolarına göre tasarlamaya çalıştığını belirtmiş. İşte Loomos platformu ve gözlükler de bu yaklaşımla ortaya çıkarılmış.

Fotoğraf odaklı Loomos L1 gözlük

Bu felsefeye dayanılarak geliştirilen ilk ürün L1 isimli gözlük. Sharge'nin "Phoenix Mimarisi 1.0" olarak adlandırdığı, kamera modülünü ön çerçeveden çıkarıp şakak bölgesine taşıyan bir tasarıma sahiptir. Böylece ağırlık merkezi kulağa doğru kaydırılıyor ve gözlüklerin yüzde daha hafif hissettirmesi sağlanıyor.

Görüntüleme tarafında ise L1, 111 derecelik ultra geniş açılı lens ve f/2.2 diyafram açıklığıyla eşleştirilmiş bir Sony IMX681 sensörü kullanıyor. 12 MP fotoğraf çekmeyi destekliyor ve yapay zeka görüntü işleme ve elektronik görüntü sabitleme sayesinde çekimlerin gündelik kayıtlar, iş dokümantasyonu veya hızlı anlık görüntüler için kullanılabilir olmasına olanak tanıyor. Ses sitemi için ise bozulmayı azaltan ve düşük frekans çıkışını iyileştiren özel hoparlörleri var.

L1 modeli, 10 farklı çerçeve stili, çeşitli boyutlar ve renk seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca gizlilik için fiziksel bir lens kapağı ve hızlı pil değişimine olanak sağlayan taşınabilir bir pil değiştirme kutusu da gelecek. Gözlüğün Loom OS 2.0 işletim sistemini kullandığını da ekleyelim.

Loomos S1

Loomos platformuna dayalı 2. gözlük ürünü ise ekran tabanlı S1 isimli model. Yine aynı mimari üzerine inşa edilen bu gözlük, geleneksel ekran gözlüklerine kıyasla ağırlığını yarıya indirmek için titanyum alaşımlı çerçeve ve hafif kompozit malzemeler kullanıyor. S1 ayrıca ayarlanabilir kavisli esnek bir ön çerçeveye sahip. Her göz için eşzamansız ekranları ve gerçek 3D efektlerini destekleyen yeni bir optik motorla da geldiği belirtilmiş.

S1 modelinde ses, gizliliğini korurken çok küçük bir alana sığan silikon tabanlı çip seviyesinde bir hoparlörden geliyor. L1'den farklı olarak, S1 daha çok proaktif yapay zekâ desteğine odaklanıyor. Ortamı sürekli olarak izlemek ve zamanında hatırlatmalar ve bilgiler sunmak için yerleşik sensörlere sahip. Sharge, buna telefonu çıkarmaya gerek kalmadan hızlı güncellemeler sağlayan "bakış tabanlı" bir asistan demeyi tercih ediyor. Şimdilik paylaşılan bilgiler bu kadar. Cihazların yakında piyasaya sürülmesini bekliyoruz.