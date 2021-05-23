Akıllı Prizlerde Ev Ağlarını Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı

Evlerimiz her geçen gün gittikçe daha akıllı hale geliyor olsa da bu akıllı teknolojilerin hepsinin aynı derecede güvenli olmadığını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Akıllı prizlerin güvenlik açığı bu konuya önemli bir örnek.

Nesnelerin interneti kavramının hayatımıza girmesi ile birlikte hemen her şeyin bir de akıllı versiyonunu görmeye başladık. Her zaman için bu akıllı versiyonları kullanmak akıllıca bir seçim olmayabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, internette oldukça ucuza satın alınabilecek akıllı prizlerin büyük güvenlik açıklarını da beraberinde getirdiğini belirtti. Bu prizler üzerinden sisteme erişebilen kötü niyetli kişiler, prizin sahiplerinin cihazlarına ve hatta evlerine giriş yapabilir.

10 dolara güvenlik açığı vermek:

Güvenlik firması A&O IT Group, kendi blogunda yaptığı incelemelerde iki ucuz ve çok kullanılan akıllı priz modeli Sonoff S26 ve Ener-J WiFi'a odaklandı. Ülkemizde de satılan bu akıllı prizlerin oldukça uygun fiyatlı modeller olmaları popülerliklerini arttırıyor.

Bu akıllı prizlerin evin tamamındaki ağı ve cihazları tehlikeye atmasının nedeni ise router ile iletişim kurmak için kullandıkları protokolden kaynaklanıyor. Her iki cihaz da router iletişimini port 80 üzerinden yapıyor. Bu da uçtan uca şifreleme olmayan HTTP trafik anlamına geliyor.

Prizlerden kaynaklanan sorunların tek nedeni bu da değil. Teste giren akıllı prizlerin fabrika şifrelerinin de oldukça zayıf olması bir başka problem kaynağı olarak gösteriliyor. Bu da akıllı prizlerin kötü niyetli kişilerin hedefine girmesi için bir başka neden.

WiFi şifresinin açığa çıkması büyük risk oluşturuyor:

WiFi giriş bilgilerini ele geçiren kötü niyetli kişiler, bu ağa bağlanarak çeşitli zararlı aktivitelerde bulunabiliyorlar. Bu verilere erişerek laptop mikrofon ve kameralarından ses ve görüntü alabilir, çeşitli akıllı cihazları kontrol edebilirler. Ayrıca hassas verilere erişme ve diğer cihazlar arasındaki trafiği izleme ihtimalleri de bulunuyor.

WiFi ağına erişilmesi, internet üzerinden yasa dışı içeriklerin yüklenmesi veya başka kişilere yönelik saldırılar için ağınızın kullanılabilmesi riskini de doğuruyor. Böyle bir durumda hackerların yakalanması ihtimali ise neredeyse yok. Akıllı kilitler ya da kameralar gibi sistemler kullanıyorsanız evinize bile girilmesi mümkün olabilir.

Bu sorunları geride bırakmak için üreticilerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yine de kullanıcıların da alabilecekleri önlemler var. Bu tür akıllı cihazları kullanacaksanız, bir misafir ağı kurup cihazları o ağa bağlayarak önemli bilgilerinizi koruyabilirsiniz.