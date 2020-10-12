Akıllı cihazları kontrol etmek için Wi-Fi ağına ihtiyacı ortadan kaldırmak isteyen Xiaomi, bunun yerine ultra geniş bant (UWB) teknolojisi üzerinde duruyor. Şirket Xiaomi UWB ile evinizin içinde yerel bir GPS sistemi kurabileceğinizi ifade ediyor.

Xiaomi, bir akıllı telefon üreticisi olmasının yanı sıra aynı zamanda günlük hayatta ihtiyaç duyabileceğimiz neredeyse her teknoloji ürünüyle ilgili bir çalışması olan bir tüketici elektroniği şirketi. Bu nedenle şirket, son olarak akıllı ev cihazlarının yerel Wi-Fi ağından bağımsız bir şekilde birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan Xiaomi UWB’yi duyurdu.

Xiaomi UWB ya da Ultra Geniş Bant, evdeki Wi-Fi ağını kullanan standart çözümlerin aksine geleneksel TV kumandaları ile benzer bir teknoloji kullanıyor. Aradaki fark, Xiaomi UWB’nin kablosuz kontrol desteği için TV kumandaları gibi kızılötesi ışık değil, ultra geniş bant teknolojisini kullanıyor olması.

Xiaomi UWB, kendi evinizde yerel bir GPS sistemi kurabilmenizi sağlıyor

500 MHz ve üzeri bant genişliği kullanan Xiaomi UWB; kablosuz monitörleri, router ve modemleri, akıllı ev aletlerini kontrol etmek için kullanılabiliyor. Dahası, Xiaomi’nin aktardıklarına göre söz konusu teknoloji, evdeki cihazların konumunu ve yönünü de gösteriyor. Dolayısı ile Xiaomi UWB, bir nevi yerel GPS teknolojisi gibi çalışıyor.

Xiaomi, yayınlamış olduğu bir demo video ile ultra geniş bant teknolojisinin akıllı ürünleri kontrol etmek için ne kadar pratik bir çözüm olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte söz konusu teknolojiyi kullanabilmek için çeşitli anten ve ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Dolayısı ile Xiaomi UWB’nin kısa vadede herkes tarafından kullanılan bir ürün olması beklenmiyor.

Xiaomi UWB tanıtım videosu