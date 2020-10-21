Huami, bütçe dostu yeni akıllı telefonu Amazfit Pop'u duyurdu. 1.43 inç büyüklüğünde dikdörtgen bir ekrana sahip olan akıllı saat, beklentileri büyük ölçüde karşılayacak gibi görünüyor. 1 Kasım'da piyasaya sürülecek Amazfit Pop'un uygun fiyatı ise Çinli tüketicileri etkileyecek türden.

Huami, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saati Amazfit Pop'u duyurdu. Bütçe dostu bir akıllı saat olarak karşımıza çıkan Amazfit Pop, 1.43 inç büyüklüğünde bir TFT ekrana sahip. 305 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan saat, parmak izi bırakmayan özel bir kaplamayla birlikte geliyor.

Amazfit Pop, Bluetooth 5 desteği sayesinde hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabiliyor. NFC desteğine sahip olan saatin 5 ATM su basıncına dayanıklı oluşu, saatin 50 metreye kadar sorunsuzca kullanılabilmesini sağlıyor. Ayrıca bu akıllı saatin polikarbonat yapıdaki gövdesi ve silikon kayışları bulunuyor.

Karşınızda Amazfit Pop

Amazfit Pop'un dikkat çekici özellikleri arasında, 60 farklı spor aktivitesinin takip edilebilmesi yer alıyor. Ayrıca bu akıllı saatler kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı ve uyku takibi gibi şeyler yapılabiliyor. Yetkililere göre bu akıllı saatin sahip olduğu 225 mAh kapasiteli pil, kullanıcılara 9 günlük kullanım imkanı sunuyor. Akıllı saatin tam şarj edilmesinin ise 2 saat sürdüğü ifade ediliyor.

Akıllı saatin diğer özellikleri arasında bildirim görüntüleme, alarm ve hatırlatıcı ayarlama, kamera ve müzik uygulamalarının kontrolü gibi pek çok akıllı saatte bulunan nitelikler yer alıyor. Tam bir sayı açıklanmamış olsa da 10'larca farklı ekran yüzüne sahip olan akıllı saat, 31 gram ağırlığıyla da kullanıcılara rahat bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Huami tarafından yapılan açıklamalara göre Amazfit Pop, an itibarıyla ön sipariş kapsamında satın alınabiliyor. Tek bir kadran boyutu ve 3 farklı renk seçeneğine sahip olan bu akıllı saatin teslimatlarına ise 1 Kasım itibarıyla başlanacağı belirtiliyor. Çinli tüketiciler, bu akıllı saate ön sipariş programı kapsamında 45 dolar (yaklaşık 350 TL + vergiler) karşılığında sahip olabilecekler. 1 Kasım'dan sonra ise bu fiyat, 52 dolara (yaklaşık 410 TL + vergiler) yükselecek.