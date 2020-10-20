Xiaomi, Mi Watch Color Sports Edition isimli yeni akıllı saatini duyurdu. 16 güne kadar kullanım imkanı sunan saat, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Dolar bazında oldukça uygun bir fiyata sahip olan akıllı saat, 1 Kasım itibarıyla piyasaya sürülecek.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saati "Mi Watch Color Sports Edition"ı duyurdu. Bu akıllı saat, 2020'nin başında duyurulan Mi Watch Color'ın biraz daha geliştirilmiş hali. Muhtemelen Çin dışına çıkmayacak olan akıllı saat, sunduğu özelliklerle Xiaomi hayranlarını mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı saati, 1.39 inç büyüklüğünde HD çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. Always on Display moduna sahip olan akıllı saat, 120 farklı saat yüzü ile kullanılabiliyor. Xiaomi'ye göre 420 mAh kapasiteli batarya, bu akıllı saatin tek bir şarjla 16 gün kullanılmasına imkan tanıyor.

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition işte böyle görünüyor

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition, bir akıllı saatten beklenen her şeyi sunabiliyor. Yerleşik bir GPS çipine sahip olan saat, bu sayede en yüksek doğrulukta konum takip imkanı sunuyor. Bluetooth 5 desteği sayesinde pek çok akıllı telefonla entegre olarak kullanılabilen Mi Watch Color Sports Edition, NFC desteğine de sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi'nin yeni akıllı saati, 117 farklı spor moduna sahip. Bu sayede gerçekleştirilen her aktivite, anlık olarak Mi Watch Color Sports Edition üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca bu akıllı saat, kalp atış hızının ölçümünü sağlayan bir sensöre ek olarak, kandaki oksijen miktarının ölçümünü yapan özel bir sensöre de sahip. Bu sensör, Mi Watch Color ile Mi Watch Color Sports Edition arasındaki en büyük fark olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi Watch Color Sports Edition, 1 Kasım itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Siyah, mavi ve beyaz renklerde satın alınabilecek olan akıllı saat için 6 farklı kayış seçeneği sunulacak. Tüm bu etkileyici özelliklere sahip akıllı saatin fiyatı ise sadece 97 dolar (yaklaşık 765 TL + vergiler) olarak açıklandı.