Sporcular için tasarladığı ürünlerle dikkat çeken Polar, tüm tüketicilerin kullanabilecekleri bir akıllı saat geliştirdi. Unite olarak isimlendirilen bu akıllı saat, hafif ve şıklığının yanı sıra kullanım süresiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Daha çok sporcular için geliştirdiği giyilebilir teknolojik ürünlerle dikkatleri üzerine çeken Finlandiya merkezli Polar isimli bir şirket, bugün düzenlediği etkinlikte yeni akıllı saatlerini duyurdu. "Unite" olarak isimlendirilen bu akıllı saat, sadece sporcular için geliştirilen bir ürün değil ve günlük kullanıcılar, bir akıllı saatten bekledikleri hemen her özelliği Unite'te bulabiliyorlar.

Polar Unite, 100'den fazla spor aktivitesinin yapılmasına imkan tanıyor. Sadece 32 gram ağırlığında olan saat, bu özelliği ile de dünyadaki en hafif akıllı saatlerden bir tanesi olmayı başarıyor. Akıllı telefonlara kolaylıkla bağlanabilen Unite, telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyip bunları yönetmenize de imkan sağlıyor. Peki bu akıllı saatin tasarımı nasıl?

Karşınızda Polar Unite

Polar Unite, 1.22 inç büyüklüğünde dairesel bir ekrana sahip. Dokunmatik özellikte olan akıllı saat, sahip olduğu kontrol tuşuyla da yönetilebiliyor. LCD yapıdaki ekran, tüketicilere 240 x 204 piksel çözünürlük sunuyor ve renkleri ciddi anlamda canlı tutmayı başarıyor. Bu akıllı saatteki tek eksik, yerleşik GPS özelliği ile karşımıza çıkıyor. Şirket bunun yerine "bağlı GPS" özelliğini tercih etmiş durumda.

Polar Unite'in 174 mAh kapasiteli ufak bir bataryası bulunuyor. Polar'ın tescilli şarj adaptörüne sahip olan akıllı saat, bu adaptör sayesinde şarj ediliyor. Üstelik Polar Unite, kullanıcılara 4 güne kadar kullanım süresi vadediyor. Bu kullanım süresi, kalp atış hızınızı sürekli olarak kontrol etmek istediğinizde geçerli. Yani bu özelliği kapatmayı tercih ederseniz kullanım süreniz daha da artıyor.

Polar Unite, şirketin en uygun fiyatlı akıllı saati olarak karşımıza çıkıyor. Yetkililer, bu akıllı saate sahip olmak isteyen kullanıcıların 149.95 dolar (yaklaşık 1.050 TL + vergiler) ödeme yapacaklarını söylüyor. Aslına bakacak olursak bu fiyat beklentilerin biraz üzerinde olsa da kullanıcılar, bu şık tasarımlı ve hafif saati satın almak için kendilerince bir neden üretecekler gibi görünüyor.