2020 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla dünya genelinde akıllı saat siparişlerinde %20 artış yaşandı. Pazarda ilk sırada Apple yer alıyor. COVID-19 salgınına rağmen akıllı saat talebindeki artış dikkat çekiyor.

COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ulusal ekonomiler büyük bir krizin içine yuvarlanırken teknoloji devlerinin bazı alanlarda büyümeye devam ettiği görülüyor. Strategy Analytics tarafından yayınlanan verilere göre 2020 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat siparişleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %20 arttı.

2019'un ilk çeyreğindeki akıllı saat siparişlerinin sayısı 11,4 milyonken 2020 yılının ilk çeyreğinde bu sayı 13,7 milyona yükseldi. Akıllı saat pazarına hükmeden şirketse %55'le açık ara Apple oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde küresel çapta 7,6 milyon akıllı saat siparişi alan Apple'ın geçen sene aynı dönemde elde ettiği rakam 6,2 milyondu.

COVID-19 salgınına rağmen talep arttı:

Geçen seneye göre %23'lük bir büyüme yakalayan Apple'ın pazar payı da %54'ten %55'e yükseldi. Apple'ı %13,9 pazar payı ile 1,9 milyon siparişle Samsung (geçen sene aynı dönemde pazar payı %14,9'du) ve %8 pazar payı ile 1,1 milyon siparişle Garmin (geçen sene aynı dönemde pazar payı %7'ydi) takip ediyor. Kalan şirketlerin pazar payı %22,6 ve toplam sipariş miktarı 3,1 milyon.

Strategy Analytics'in üst düzey analistlerinden Steven Waltzer, koronavirüs salgınının dünya çapında yarattığı etkilere rağmen akıllı saat pazarında talebin artmakta olduğuna dikkat çekti. Akıllı saatlerin çevrimiçi perakende satış kanallarından kullanıcıya ulaştığına vurgu yapan Waltzer, salgın önlemleri kapsamında alınan karantina önlemleri esnasında kullanıcıların sağlıklarını ve formlarını takip etmek için akıllı saate ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Bununla birlikte Strategy Analytics Direktörü Woody Oh, 2020'nin ikinci çeyreğinde COVID-19 salgını nedeniyle siparişlerde düşüş beklediklerini kaydetti. Avrupa ve ABD'deki satışların kaçınılmaz olarak son aylarda darbe aldığına işaret eden Oh, buna rağmen 2020'nin ikinci yarısında tüketicilerin dünya çapında istikrarlı bir şekilde yeniden güven kazanması ve perakende mağazalarının yeniden açılmasıyla makul bir toparlanma yaşanacağını sözlerine ekledi.

Strategy Analytics yöneticisi; akıllı saatlerin, hem genç hem de yaşlı kullanıcıların virüs sonrası dünyada sağlıkları konusunda daha bilinçli hâle gelmeleri nedeniyle uzun vadede harika bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.