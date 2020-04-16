Apple tarafından başvurusu yapılan yeni bir patentte Apple Watch'a takılacak yeni bir sensör aracılığıyla kullanıcının su altındayken boğulup boğulmadığı tespit edilecek. Sensör, boğulma riski gördüğü zaman yardım çağırabilecek.

Piyasadaki en iyi akıllı saatlerden biri olan ve kalp atış hızını izleme, düzensiz kalp atışlarını bildirme gibi özelliklerin de dâhil olduğu sağlık ve güvenlik özelliklerine sahip olan Apple Watch, şimdi de su altındaki bir kullanıcının boğulup boğulmadığını tespit etmesi ve boğulma durumunda yetkilileri haberdar etmesi için geliştiriliyor.

Apple tarafından Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan yeni patent başvurusunda akıllı bir giyilebilir cihazı kullanan kişinin boğulup boğulmadığını tespit edebilecek bir fikirden bahsediliyor. Buna göre şirket, Apple Watch'a yeni bir sensör yerleştirerek suyun hacmini belirlemeyi planlıyor. Bu yeni sensör, yağmurlu bir havada dışarıda mı olduğunuzu yoksa bir gemiden suya mı düştüğünüzü tespit edebilecek.

Saate ulaşan suyun hacmi tespit edilecek:

Patente bakılırsa bu yeni sensör, saate ulaşan suyun hacmi arasındaki farklılıkları belirleyebilecek. Apple Watch, aynı zamanda takviminizi kontrol ederek sizin yüzmeye ya da dalışa gidip gitmediğinizi öğrenebilecek. Sensör ayrıca suyun yoğunluğu ya da zehirliliği gibi özellikleri de saptayacak. Yine aynı sensör, haritaları kontrol ederek kullanıcının nehirde, gölette, gölde ya da denizde mi olduğunu tespit ederek bir sonraki adıma karar verecek.

Kullanıcının konumu, su kütlesi ve bağlam (yani kullanıcının yüzmeye gidip gitmediğinin kontrolü) tespit edildikten sonra Apple Watch, kullanıcının güvende olup olmadığına karar verecek. Bütün bu ölçümlerin ardından Apple Watch, hücresel veriyi kullanarak en yakın acil durum hizmetlerine uyarı gönderip kullanıcının konumunu iletme şansına sahip olacak. Sensör, aynı zamanda sudaki tehlikeli kimyasalların ve patojenlerin varlığını da saptayarak kullanıcıyı uyarabilecek ve suyu terk etmesini tavsiye edebilecek.

Patentte, sensörün suyun yukarıdan gelişiyle alttan gelişi arasındaki farkı nasıl ayırt edeceğine dair de bilgiler yer alıyor. Bu özellik, sensörün yağmurlu havada ıslanmakla su altında boğulmak arasındaki farkı ayırt edebilmesini sağlıyor.