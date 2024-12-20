Yapılan bir araştırma, kauçuk akıllı saat kordonlarının tehlikeli kimyasallar içerdiğini ortaya koydu. Üstelik bu kimyasal madde, deri aracılığıyla emiliyor ve kana karışıyordu.

Akıllı saatler, son dönemlerde hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Bugün milyonlarca tüketici, kıyafet kombinini akıllı saat ile destekliyor. Ancak akıllı saatler, tahmin edildiği kadar masum değillermiş gibi görünüyor. Zira akıllı saatler için tasarlanan kauçuk kayışlar, insan sağlığı için ölümcül riskler içeriyor.

Yapılan araştırmaya göre Apple ve Samsung gibi sektörün önde gelen markalarının sattığı akıllı saat kayışları, perfloroheksanoik asit (PFHxA) isimli bir zararlı maddeye ev sahipliği yapıyor. Bu zararlı maddenin insan sağlığı üzerindeki tam olarak bilinmezken, kanser gibi ölümcül hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Hâl böyle olunca kauçuk kayışlar, uzun süreli kullanımlarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir gibi görünüyor.

İnsan vücudu, PFHxA'yı emiyor

Buradaki kritik husus, insan vücudunun PFHxA'yı emebiliyor olması. Dahası da var. Derinizin emdiği PFHxA'nın üçte biri, kan dolaşımına karışıyor. Zararlı maddenin kalıcı olması ise vücudunuzda sadece kanser değil, genetik bozukluk gibi sorunlara bile neden olabilir.

Tabii tüm bunlar demek olmuyor ki hiç kimse akıllı saat kullanmasın. Bir kayış almadan önce gerekli araştırmayı yapın ve satın alacağınız kayışın floroelastomer içermediğine dikkat edin. Mesela kauçuk kayış yerine kumaş kayış tercih edebilirsiniz.