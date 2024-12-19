IDC, yılın ilk üç çeyreğini içeren akıllı saat pazarına dair bir rapor yayımladı. Sonuçlarda Apple'ın liderliği kaptırdığı görüldü.

Apple’ın akıllı saatleri Apple Watch, şirketin en başarılı ürünlerinden biriydi. Öyle ki Apple Watch modelinin uzun yıllardır akıllı saat pazarını domine ettiğini ve en çok satan ürün olduğunu görüyorduk. Ancak bu durum şimdi değişti.

IDC tarafından yayımlanan ve yılın ilk 3 çeyreğine ait verileri içeren bir rapor, dünyada en çok satan akıllı saat markalarını gösterdi. Veriler, bu süreçte toplam 139 milyon saat satıldığını gsöterirken 45,8 milyon ile Çin’in bu ürün kategorisinde ülke bazında en üstte olduğunu ortaya koydu.

Huawei, 23,6 milyon satış ile zirvede

Apple’ı geçmeyi başaran marka, Çinli teknoloji devi Huawei oldu. Şirket, yıllık oranda satışlarını %44,3 artırarak toplam 23,6 milyon satış yapmayı başardı. Pazar payı ise %16,9 olarak kaydedildi. Apple ise 22,5 milyon satış ve %16,2 pazar payı ile onun hemen arkasında kaldı.

Huawei yılın ilk üç çeyreğinde GT5 ve GT5 Pro gibi modellerini tanıtmıştı. Bunun yanı sıra kan basıncı izleme özelliğine sahip olan Watch D2 de gelmişti. Sağlık konusunda iddialı cihazlar çıkarmaları Asya’dan Latin Amerika’ya kadar birçok pazarda büyümelerine neden oldu. Tabii şirketin merkezi Çin’de çok fazla akıllı saat satılmasının da liderliğe geçmelerinde etkisinin olduğunu söylememiz yanlış olmaz.

Apple’ın yılın ilk üç çeyreğinde liderliği kaybetse de hâlâ tüm satışlar ele alındığında dünya lideri olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple’ı genel tabloda geçmek, yıllardır yüksek satışlar yaptığını düşündüğümüzde şimdilik zor gibi görünüyor. Ancak veriler, diğer markaların hem teknoloji hem de popülerlik konusunda ona yaklaşmaya başladığının bir göstergesi.

Yılın ilk 3 çeyreğinde en çok satan akıllı saat markaları