Android İçin Geliştirilen En İyi 5 Müzik Uygulaması

Cihazınızda yer alan müzik uygulaması yetersiz geliyor olabilir. Farklı özellikler ve farklı bir tasarım arayanlar için geliştirilen en iyi 5 müzik uygulamasını listeledik.

Her Android telefon varsayılan bir müzik uygulamasına sahip olsa da bu uygulamalar kimi zaman yetersiz kalabiliyor. Bazı özelleştirme seçenekleri ve çeşitli ses ayarları gibi ilginç özellikler sunan uygulamalar ise kullanıcıların daha çok ilgisini çekiyor. Bugün de sizler için Android dünyasında 'en iyi' diyebileceğimiz 5 farklı müzik uygulamasını derledik.

1. BlackPlayer Music Player

Android için geliştirilen en iyi müzik uygulamalarından biri olan BlackPlayer, toplamda 10 milyonun üzerinde indirme sayısıyla oldukça popüler. Oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulama, birçok kişiselleştirme seçeneği ve widget desteği ile dikkat çekiyor. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan uygulamanın ücretsiz sürümünde bazı özellikler kısıtlanmış durumda.

2. Pi Music Player

Yine en iyi müzik uygulamalarından biri olan Pi, 10 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve desteklediği birçok medya türüyle bu uygulama, birçok kullanıcının ilgisini çekiyor. Tamamen ücretsiz olan Pi Music Player, Android cihazınız için en iyi müzik deneyimini vadediyor.

3. Musicolet Music Player

Güçlü özellikleri bulunmasına rağmen cihazınızı yormayacağı iddia edilen Musicolet, basit bir arayüze sahip olmasına rağmen bir müzik çalardan beklenen birçok işlevi yerine getirebiliyor. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan uygulama, denemeye değer.

4. Google Play Music

Her Android cihazla beraber önyüklü olarak gelen Google Play Music, Android cihazlar için kullanabileceğiniz en iyi müzik uygulamalarından biri. Dosyalarınızı çevrimiçi ortama yükleme imkanı sunan uygulama, tamamen reklamsız olmasıyla dikkat çekiyor.

5. Pulsar Music Player

Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan Pulsar'ın ücretsiz versiyonu da oldukça iyi iş çıkarıyor. Materyal tasarımı ve küçük boyutuyla dikkat çeken uygulama, birçok medya türünü de destekliyor.