Apple, UWB Özelliğine Açma/Kapama Tuşu Getirdi

Apple'ın iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'ya eklediği ultra geniş bant özelliğinin sürekli konum tespitine neden olması bir süredir konuşuluyordu. Özelliğin amacını açıklayarak suçlamaları geri çeviren şirket sonunda söz verdiği üzere iOS'un güncel beta versiyonuna bu özelliği kapatmak için bir tuş ekledi.

Geçen senenin sonlarında güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, iPhone 11 Pro telefonların konum servisi kapalı olmasına rağmen sürekli yer takibi yaptığını fark etti. Apple, ortaya çıkan bu bilginin üzerine yaptığı açıklamada iPhone 11 ve iPhone 11 Pro dahil olmak üzere yeni telefonların kullandığı ultra geniş bant çipinin henüz dünya çapında onaylanmamış olmasını gerekçe gösterdi.

Dünya çapında onaylanmamış olan çipin henüz onay görmediği ülkelerde kullanılmaması için sürekli yer bilgisi alındığını, yasa nedeniyle kullanılmaması gereken bir yerde çipin kapandığını belirten şirket, sonunda özelliği kaldırmak için çalışmalara başladı.

Apple sonunda müşterilerine olan sözünü tutarak konum tespit açma/kapama seçeneğini test etmeye başladı. Ultra geniş bant özelliğini devre dışı bırakacak olan buton, yeni iOS 13.3.1 beta sürümüne eklendi.

Ultra geniş bant nedir?

Apple’ın da belirttiği üzere ‘mekansal farkındalık’ sağlayan, UWB olarak kısaltılan geniş bant teknolojisinin yeni iPhone telefonlarda kullanılma amacı, AirDrop kullanırken telefonun yönlendirildiği yöndeki cihazları algılamasını sağlamak ve nesne takibi yapmaktı. 24 Eylül’de gelen iOS 13.1 güncellemesiyle eklenen özellik, konum takibinin sürekli kullanılmasına neden olunca kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu tuşa nasıl ulaşılır?

Apple bu özelliğin kullanıcılardan veri toplama amacı taşımadığının üzerine ısrarla bastı ve lokasyon kontrolünün sadece kural ihlallerinden kaçınmak için yapıldığını vurguladı. Şirketin verdiği söz üzerine iOS 13.3.1 beta sürümüne eklediği UWB açma/kapama tuşunu ilk fark eden kişi, YouTuber Brandon Butch oldu.

Gizlilik ayarlarındaki sistem hizmetlerinin içinde bulunan ‘Networking and Wireless’ adındaki UWB açma/kapama tuşu, varsayılan ayarlarla açık halde bulunuyor. Tuşu kullandığınızda, ekranda UWB’nin kapanması durumunda Bluetooth ve Wi-Fi’ın etkilenebileceğine dair bir uyarı beliriyor.