Sıkça Duyduğumuz Yenileme Hızı Ne Anlama Geliyor?

Üst düzey akıllı telefonlar, hızla artan 90Hz ve 120Hz yenileme hızı ekranlarına sahip olarak üretilir. Bu durum akıllı telefon üreticilerinin cihazları birbirinden ayırmaya çalışmasının başka bir yolu olarak bilinir. Tüketicinin kafasındaki soru ise bu en son ekran teknolojisi trendine uygun bir telefon alıp almamak. Sizde de durum aynıysa haberimizi mutlaka okuyun.

Yüksek yenileme hızına sahip telefonların faydaları çok az insan tarafından biliniyor. Oyunlar ve içerik bu cihazlarda çok daha düzgün görünebilirken, ekstra pil tüketimine değip değmeyeceği kullanıcıya ve telefona bağlı bir durum olarak göze çarpıyor.

Yenileme hızı tam olarak nedir?

Cihazlarda kullanılan ekranlar statik değildir. Her piksel telefonunuzun işlemcisinden en son içeriği görüntülemek üzere güncellenir. Ancak bu rastgele gerçekleşmez. Paneller, içeriklerini yenileme hızı olarak bilinen düzenli aralıklarla günceller.

Yenileme hızı, telefonun ekranının ne kadar hızlı güncelleneceğini ölçer. Başka bir deyişle, ekrandaki içeriğin ne sıklıkta ve hızlı bir şekilde yenileneceği bu hız sayesinde belli olur. Hertz (Hz) cinsinden ölçülen yenileme hızı, ekranın her saniyede kaç kez yenilendiğini sayar. 60 Hz ekran saniyede 60 kez yenilenir, 90 Hz saniyede 90 kez ve 120 Hz saniyede 120 kez. Böylece 120 Hz ekran, 60 Hz panelden iki kat daha hızlı yenilenmiş olur.

Daha hızlı güncelleme süreleri daha düşük gecikme anlamına da gelir, çünkü pikseller daha sık yenilenir. Örneğin, 60 Hz ekranın tamamen yenilenmesi 16,6 ms iken, 90 Hz için bu süre 11,1 ms ve 120 Hz içinse sadece 8,3 ms olarak ölçülmüştür. Yenileme hızı, ekran gecikmesinde tek faktör değildir, ancak en büyük sebeplerinden biridir.

Telefonum için 60 Hz, 90 Hz ve 120 Hz ne anlama geliyor?

Daha yüksek yenileme hızına sahip ekranlar, hareketli içeriğin daha pürüzsüz ve daha keskin görünmesini sağlar. E-postalarınızı hızlıca açmak ve sosyal medyadaki kullanıcı ara yüzüyle etkileşimde bulunmak gibi çoğu içerik, standart 60 Hz hızının üzerindeki hiçbir hıza aslında çok gereksinim duymaz. Unutmayın, birçok video içeriği için endüstri standardı saniyede 24 kare veya 24 Hz'de oynatılmak üzere belirlenmiştir. Yine de çok fazla grafik hareketli uygulamalar içeren ekranlar, daha yüksek yenileme hızıyla daha düzgün görünür.

Daha hızlı yenilemeye sahip olan ekranlar, söz konusu oyun olduğunda en belirgin farkı yaratır. PC oyuncuları düzenli olarak 120 Hz ve hatta 144 Hz ekranlarla oyun oynamayı tercih eder. Günümüzde artık mobil oyuncular da çok daha küçük bir ekranda bu hızlarla oynayabiliyor.

Yenileme hızı yüksek bir telefon almalı mıyım?

90 Hz ve 120 Hz ekranlar modern akıllı telefonlar, özellikle üst düzey pazarda giderek daha popüler hale geliyor. Bu özellikler ayrıca uygun fiyatlı orta seviye telefonlarda da giderek daha fazla yaygınlaşıyor.

Yenileme hızı bir akıllı telefonun ekran özelliklerinin küçük bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar tarafından söylenene göre kesinlikle satın alma işleminin dayandırılacağı kadar büyük bir özellik değil. Sonuç olarak, renk gamı, kontrast, beyaz sıcaklık ve çözünürlük gibi yönlerin telefonun ekran kalitesi üzerinde eşit derecede etkisi olduğu net bir gerçek.