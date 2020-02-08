Android'de Çözünürlük ve Ekran Yenileme Hızı Değiştirme

Akıllı telefonlar hayatımızın merkezi haline geleli epey bir zaman oluyor. Cihazların özellikleri kadar önemli hale gelen bir kısım da pil performansları. Akıllı telefonlarımızda yapabileceğimiz birkaç ufak değişiklikle pil performansına olumlu yönde etki etmek mümkün.

2019 yılı boyunca, Google, ASUS ve OnePlus gibi markaların amiral gemileri 90 Hz panellerle karşımıza çıkmaya başladı ve hepimize daha önceden alışık olduğumuz 60 Hz panellerden çok daha keskin bir deneyim yaşattı. Ancak bir sorun bulunuyor: Daha yüksek yenileme hızları ve artık sıradan hale gelen yüksek çözünürlüklerin pil ömrü üzerinde oldukça ağır bir etkisi olabilir mi? Telefonlarımızın çözünürlüğünü nasıl kontrol ederiz? Hepsinin cevabı yazımızda.

Telefonunuzun çözünürlüğü nasıl değiştirilir?

İster yukarıda bahsettiğimiz telefonlardan birine sahip olun, ister yaklaşan Galaxy S20 ve söylentilere göre 120 Hz şeklinde gelecek ekranı için hazırlık yapın, telefonunuzun çözünürlüğünü düşürmenin hızlı ve basit bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Bu kılavuz için bir Galaxy Note10+ kullanıldı ancak tam adımların ne model bir cihaz kullandığınıza bağlı olarak biraz değişmekle beraber genel olarak aynı olduğunu unutmayın.

Ayarlar uygulamasını açın. Ekran sekmesine dokunun. Ekran çözünürlüğü kısmına dokunun. İstediğiniz çözünürlüğü seçin. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, pil tüketiminiz de o kadar fazla olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta, her telefonun düşük çözünürlükleri desteklememesidir. Örnek vermek gerekirse, Galaxy Note10, varsayılan FHD+ (2280x1080) çözünürlüğünden yukarı veya aşağı şekilde yapılandırılamaz.

Telefonunuzun yenileme hızını değiştirme

Benzer şekilde, her telefonda yenileme hızını azaltamazsınız. Yukarıda belirttiğimiz Galaxy Note10+ dahil olmak üzere çoğu telefon hâlâ 60 Hz'de maksimum verimle çalışmaktadır. Yine de Asus ROG Phone II veya Google Pixel 4 gibi telefonlar için yenileme hızını azaltmak, pil tüketimini azaltmanın başka bir yoludur.

Ayarlar uygulamasını açın. Ekran sekmesine dokunun. Gelişmiş sekmesine dokunun. Yumuşak Ekran sekmesine dokunun. Daha yüksek yenileme hızını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmeyi kapatıp açın.

Yenileme hızı ve çözünürlük özellikleri sanıyoruz yeni cihazlarda oldukça ses getirecek özelliklerden olacak. Kullanıcılar için pil ömrünün mü yoksa bu özelliklerin mi galip geleceğini yorumlardan öğreneceğiz.