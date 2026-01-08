Akıllı Telefonlardaki En Büyük Seri Üretim Hataları: Teknoloji Devlerinin Unutmak İstediği Kâbuslar

Geçmişten bugüne akıllı telefon üretimlerinde ciddi fiyaskolar yaşandığını gördük. Bunlardan bazıları daha kolay çözülürken, bazıları dünya çapında gündem olmuştu. Gelin bu olaylara hep beraber bakalım.

Yeni bir akıllı telefon aldığımızda hepimiz kutuyu büyük bir heyecanla açarız ve cihazın kusursuz çalışmasını bekleriz ancak teknoloji dünyasının devleri bile bazen üretim aşamasında büyük çuvallayabiliyor. Milyonlarca adet üretilen ve piyasaya sürülen bazı modeller, beklenmedik kronik sorunlara sahip olabiliyor.

Akıllı telefonlardaki en büyük seri üretim hataları olarak tarihe geçen bu vakalar, sadece markaların prestijini sarsmakla kalmadı, aynı zamanda tüketici güvenini de derinden etkiledi. Biz de bu içeriğimizde teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran o olayları konu alıyoruz.

Samsung Galaxy Note 7

Listemizin en başında, kuşkusuz akıllı telefon tarihinin en "patlayıcı" olayı olan Samsung Galaxy Note 7 faciası yer alıyor. Cihaz ilk tanıtıldığında harika özellikleri ve şık tasarımıyla herkesi büyülemişti ancak kısa süre sonra gelen haberler hiç de iç açıcı değildi. Telefonların bataryaları, üretimdeki bir tasarım hatası nedeniyle aşırı ısınıyor ve durduk yere alev alıyordu.

Bu durum o kadar ciddi bir hâl aldı ki, havayolu şirketleri uçuşlarda bu telefonun taşınmasını tamamen yasakladı ve havaalanlarında Note 7 ile ilgili özel anonslar yapılmaya başlandı. Samsung, bu sorunu çözmek için devasa bir geri çağırma operasyonu başlatmak zorunda kaldı ve sonunda üretimi tamamen durdurdu.

iPhone 6 ve 6 Plus

Bir diğer unutulmaz üretim hatası ise Apple cephesinden geldi ve teknoloji literatürüne "Bendgate" yani bükülme skandalı olarak kazındı. iPhone 6 ve 6 Plus modelleri piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar cihazların çok ince ve zarif olmasından memnundu ancak bu incelik yapısal bir zayıflığı da beraberinde getirmişti.

Telefonlarını arka ceplerinde taşıyan kullanıcılar, cihazı çıkardıklarında telefonun kalıcı olarak büküldüğünü fark etmeye başladılar. Kasanın belirli noktalarında kullanılan alüminyumun yeterince dayanıklı olmaması, cihazın en ufak bir baskıda yamulmasına neden oluyordu. Apple başlangıçta bu durumu reddetse de sonraki serilerde çok daha sert bir alüminyum alaşımına geçerek sorunu sessizce kabul etmiş oldu.

LG G4

LG'nin bir dönem piyasayı kasıp kavuran G4 modeli de kullanıcılarını yarı yolda bırakan kronik bir sorunla, "bootloop" yani sonsuz yeniden başlatma döngüsüyle hatırlanıyor. Harika kamerası ve deri arka kapağıyla çok sevilen bu telefon, anakart üzerindeki bileşenlerin gevşemesine neden olan bir lehimleme hatası yüzünden aniden kapanıyor ve bir daha asla açılmıyordu.

Telefon sadece LG logosunu gösterip tekrar kapanıyor, kullanıcılar içindeki verilerine bile ulaşamıyordu. Bu sorun o kadar yaygındı ki dünya genelinde kullanıcılar birleşerek markaya karşı toplu davalar açtı. LG G4, donanımsal bir üretim hatasının yazılımsal gibi görünen ama aslında cihazı tamamen kullanılmaz hâle getiren en üzücü örneklerinden biri oldu.

iPhone 4

Geçmişe biraz daha gittiğimizde ise iPhone 4 ile yaşanan "Antennagate" skandalını atlamak olmaz. Apple, telefonun çerçevesini bir anten olarak tasarlayarak devrimci bir adım atmıştı ancak bu tasarımın günlük kullanımda büyük bir kusuru vardı. Kullanıcılar telefonu sol elleriyle ve belli bir şekilde tuttuklarında, avuç içleri anten bantlarını köprülüyor ve sinyal gücünün tamamen kaybolmasına neden oluyordu.

Bu durum o kadar çok şikayet aldı ki dönemin Apple CEO'su Steve Jobs, kullanıcılara telefonu "yanlış tuttuklarını" söyleyerek tarihe geçen bir savunma yaptı. Sonunda şirket, sorunu çözmek için kullanıcılara ücretsiz kılıf dağıtmak zorunda kaldı ve sonraki modellerde anten tasarımını tamamen değiştirdi.

Google Pixel 2 XL

Yazılım devi Google'ın donanım konusundaki en büyük sınavlarından biri Pixel 2 XL modelinde yaşandı. Cihaz piyasaya çıktığında, kullanılan pOLED ekran panellerinin kalitesi büyük tartışma konusu oldu. Kullanıcılar telefona karşıdan değil de çok hafif bir açıyla baktıklarında ekranın renginin bariz bir şekilde maviye döndüğünü fark ettiler.

Ayrıca daha telefonu kullanalı birkaç hafta bile olmadan "ekran yanığı" (burn-in) şikayetleri yağmaya başladı. Yani ekrandaki statik görüntülerin izi kalıcı olarak panelde kalıyordu. Google, bu sorunun normal olduğunu savunsa da garanti sürelerini uzatarak ve yazılım güncellemeleriyle ekranın renk profilini değiştirerek durumu kurtarmaya çalıştı ancak "mavi ekranlı telefon" imajı hafızalara çoktan kazınmıştı.

HTC One M7

Bir zamanların efsane markası HTC'nin amiral gemisi One M7, metal kasası ve "Ultrapixel" kamera teknolojisiyle dönemin en iyi telefonlarından biri olmaya adaydı, ta ki kamera sensöründeki o meşhur üretim hatası ortaya çıkana kadar. Telefon biraz ısındığında veya düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf çekilmek istendiğinde kamera sensörü görüntüye mor ve pembe bir filtre atılmış gibi garip bir renk veriyordu.

Donanımsal bir ısı yalıtım hatasından kaynaklanan bu sorun, kullanıcıların gece çektiği tüm fotoğrafları kullanılmaz hâle getirdi. HTC, bu sorunu yaşayan cihazları garanti kapsamında değiştirmek zorunda kalsa da fotoğraf tutkunlarının markaya olan güveni bu pembe kâbusla birlikte ciddi şekilde sarsıldı.