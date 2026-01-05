Tümü Webekno
Ocak 2026: En Güçlü Android Akıllı Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü akıllı telefonlar hangileri?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki en iyisini almak istersek hangi modeli seçmemiz gerekiyor?

Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

En güçlü akıllı telefonlar

Red Magic 11 Pro

Telefon İşlemci Grafik Birimi AnTuTu Puanı Türkiye Fiyatı
Red Magic 11 Pro 1237453 1405956 4002199 59.999 TL
iQOO 15 1094075 1382980 3763468 Resmî satışı yok
Poco F8 Ultra 1110316 1378674 3755870 59.999 TL
OnePlus 15 1129775 1319203 3677810 89.999 TL
vivo X300 Pro 1004513 1308399 3391789 99.999 TL
OPPO Find X9 Pro 1011522 1260602 3375202 89.999 TL
iQOO Neo11 954675 1142799 3204218 Resmî satışı yok
OPPO Find X9 930222 1187584 3177977 Resmî satışı yok
iQOO 13 934445 1147026 3153349 Resmî satışı yok
Poco F8 Pro 946315 1129372 3104754 42.999 TL

Listede ilk 10'daki telefonlara baktığımızda en dikkat çeken şey herhangi bir iPhone modelinin ilk 10'da bulunmuyor olması. Şu anda listenin devamına bakacak olursak iPhone 17 Pro Max, 2434710 AnTuTu puanı ile kendine 27. sıradan yer bulabilmiş durumda. Standart iPhone 17 ise 2172965 AnTuTu puanı ile 41. sırada.

Zirvede ise bir süredir Red Magic 11 Pro yer alıyor. Aynı zamanda ülkemizde satışı da bulunduğundan, şu anda satın alabileceğiniz en güçlü akıllı telefon Red Magic 11 Pro diyebiliriz.

Peki sizce güncel en güçlü akıllı telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

