Akıllı Telefonlarınızdan Oynayabileceğiniz 10 Efsane Oyun

Eski güzel günlerimiz olan çocukluğumuza dönmemiz mümkün olmasa da çocukluğumuzda oynadığımız oyunları oynayarak o günleri yad etmemiz mümkün. Üstelik bu oyunları akıllı telefonlarımızdan da oynayabiliyoruz artık.

Günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar, bundan yıllar önce kullandığımız bilgisayarlara göre oldukça güçlü bir hale geldi. Hatta artık gün boyunca cebimizde taşıdığımız bu telefonlarla retro konsol oyunlarını dahi rahatlıkla oynayabiliyoruz. Peki, evden çıkmamanız gereken bu günlerde telefonlarınızda oynayarak eskileri yad edebileceğiniz retro oyunlar hangileri gelin hep birlikte bakalım.

Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz retro konsol oyunları

Star Wars: Knights of the Old Republic

2003 yılında Xbox konsolu için yayınlanan Knights of the Old Republic, oyuncular arasında en sevilen Star Wars oyunlarından bir tanesi olma unvanını halen koruyor. Oyunda, isterseniz ‘light side’a isterseniz ‘dark side’a yönelebiliyorsunuz.

Grand Theft Auto 3, Vice City ve San Andreas

Rockstar’ın GTA’yı 3 boyuta taşıdığı ilk oyun olan GTA 3’ü, 80’li yıllara gidebileceğiniz Vice City’yi ve belki de serinin en beğenilen oyunlarından bir tanesi olan, hayranlar tarafından ‘remaster’ sürümü istenen San Andreas’ı akıllı telefonunuzda oynayabilirsiniz. GTA oyunlarını, Rockstar'ın Google Play Store ve App Store'daki sayfalarından indirebilirsiniz.

Bully

2006 yılında Rockstar’ın elinden çıkan Bully, stüdyonun elinden çıkan ve oldukça sevilen bir diğer oyun. Gerçek hayatta okulda yapmamanız gereken birçok şeyi Bully oyununda yapabilirsiniz.

Max Payne

Remedy Entertainment’in elinden 2001 yılında çıkan oyun, o dönem birçok oyuncuyu kendisine hayran bırakmayı başarmıştı. Kara film (Film noir) tarzı sanat yönetimine sahip olan bu oyunu akıllı telefonunuzda yeniden deneyimleyebilirsiniz.

Final Fantasy I - VII, IX

JRPG denilince akla ilk gelen oyunlardan bir tanesi Final Fantasy serisidir ve geçmişi yıllara uzanan bu oyunları akıllı telefonlarınızdan oynayabilirsiniz. Serinin oyunlarına Google Play Store ve App Store’daki Square Enix sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Chrono Trigger

Liste, yine bir Square Enix oyunuyla devam ediyor. 1995 yılında piyasaya sürülen bu oyunu, özellikle zaman yolculuğu temasını seven oyuncuların denemesi gerekiyor.

Life is Strange

2015 yılında Square Enix’in elinden çıkan Life Strange, konsollar için yıl boyunca beş bölüm olarak yayınlanmıştı. Akıllı telefonunuzda ise bu beş bölümü paket olarak indirip oynayabilirsiniz.

Doom ve Doom II

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türünün öncülerinden olan Doom, oyuncular tarafından o kadar çok seviliyor ki serinin ilk iki oyunu akıllı telefonlar için de tasarlandı.

Crazy Taxi

90 neslinin en çok zaman geçirdiği, en çok eğlendiği oyunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki sokakları birbirine kattığımız Crazy Taxi oyunuydu. O günlerde yaşadığımız eğlenceyi yad edebilmek için Crazy Taxi’yi akıllı telefonlarımıza da getirdiler.

Sonic the Hedgehog 1, 2, 4, CD

Tıpkı Crazy Taxi gibi Sega’nın elinden çıkan ve bir dönem Sega’nın maskotu olan Sonic the Hedgehog da akıllı telefonlarımıza yolunu bulan oyunlar arasında bulunuyor. Siz de bu mavi kirpiyle hız sınırını aşarak eski günleri yad edebilirsiniz. Sonic, oyunlarına Sega'nın Google Play Store ve App Store'daki sayfalarından indirebilirsiniz.

Peki, sizin en sevdiğiniz retro oyunlar hangileriydi? Sizin telefonunuzda oynadığınız retro oyunlar hangileri?