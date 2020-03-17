Riot Games’in yeni kart oyunu Legends of Runeterra, PC’de açık betasının yayınlanmasının ardından mobil platformlarda da kullanıma sunuldu. Ancak LoR şu anda Türkiye dışında test edildiği için marketler üzerinden indirmeniz imkansız. Biz de LoL hayranı sabırsız oyuncuları düşündük ve Legends of Runeterra'yı oynamak için yapılması gerekenleri anlattık.

Riot Games, 2009 yılında çıkışını yapıp kısa sürede tüm dünyada oynanan League of Legends'in ardından, en büyük atılımını 2019 yılında yepyeni projelerini duyurarak yapmıştı. Bunlardan bir tanesi de Runeterra evreninde geçen Legends of Runeterra isimli kart oyunuydu.

2020’nin ilk aylarında PC için açık betaya sunulan oyun, bildiğiniz gibi ilerleyen zamanlarda mobil platformlara da resmi olarak çıkış yapacak. Şu anda iOS ve Android cihazlarda oynanabilen cihaz, Singapur gibi bazı bölgelerde test edilmekte. Yani oyunu App Store ve Google Play Store üzerinden indiremiyorsunuz. Ancak bu içerikteki adımları uygulayarak oyunu dilediğiniz yerden oynayabilirsiniz.

Riot Games’in yeni mobil oyunu Legends of Runeterra:

League of Legends evreni olan Runeterra’da geçen Legends of Runeterra; başarınızı becerinizin, yaratıcılığınzın ve kıvrak zekâlılığınızın belirlediği stratejik bir kart oyunu olarak piyasaya sunuldu. Oyunda şampiyonlarınızı seçerek, her biri kendine özgü oynanış tarzına ve taktik avantajlara sahip kartlarla kombinasyonlar yaparak ve büyülerinizi kullanarak rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz.

Oyunda herhangi bir şekilde Pay to Win (Para vererek kazanma) sistemi bulunmuyor. Oyuna etki eden ve satın alabildiğiniz tek şey, şampiyon açabildiğiniz joker kartları ancak onları da oyunu oynayarak kolayca kazanabiliyorsunuz. Eğer Legends of Runeterra’nın açık betasını PC’de hâlâ oynamadıysanız, buradan resmi LoR sayfasına giderek oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Legends of Runeterra Mobil Türkiye’de nasıl oynanır?

Google Play Store ülke değişimi yaparak indirme yöntemi:

Singapur sunucusuna bağlanabileceğiniz bir VPN hizmeti bulun (Öneri: AnonyTun)

sunucusuna bağlanabileceğiniz bir hizmeti bulun (Öneri: AnonyTun) Uygulamayı yükleyip açın,

Best Performance yazan yere dokunup sunucuyu Singapore (Singapur) olarak değiştirin,

(Singapur) olarak değiştirin, Connect’e basın,

basın, Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gelin, Google seçeneğine dokunun,

menüsüne gelin, seçeneğine dokunun, Karşınıza telefonda açık olan Google hesabınız gelecek.

Profil resminiz altındaki e-posta adresi ne dokunun, küçük bir Hesap Seçin penceresi açılacak.

Başka hesap ekle seçeneğine dokunun, Bu ekranda sol alt köşedeki Hesap Oluştur seçeneğine dokunun

seçeneğine dokunun, Bu ekranda sol alt köşedeki seçeneğine dokunun Yeni bir Google Hesabı oluşturun: Bu hesabı Legends of Runeterra ya da diğer oyunlarda kullanacağınız yedek bir hesap gibi düşünebilirsiniz.

Amaç Türkiye’de olmayan oyunları Play Store’dan indirebilmek.

Google Pla y Store’u açın,

y Store’u açın, Sol üst köşedeki 3 çizgili butona tıklayıp, az evvel oluşturduğunuz Google Hesabı’nı seçin,

Emin olmak için Play Store ana ekranına dönmeden münüden Hesap seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Eğer Ülke ve Profiller menüsü altında VPN ile bağlandığınız ülkenin adını görüyorsanız, Play Store ana ekranına dönün,

görüyorsanız, Play Store ana ekranına dönün, Aramaya Legends of Runeterra yazın, oyun karşınıza çıkacak, indirin ve gönül rahatlığıyla oynayın.

AnonyTun VPN indir:

Bir Google Play Hesabının bağlı olduğu ülkeyi, 1 yıl içerisinde sadece 1 kez değiştirebileceğinizden, bu işlemleri doğru yaptığınızdan emin olun ve ana hesabınız ile yapmayın. Oyunu iOS cihazlara nasıl indirebileceğinize dair rehberimizi de hemen aşağıda paylaşıyoruz. Android'in ikinci yöntemine benzer bir şekilde, burada da mağaza değişikliği yapmanız gerekiyor. Bu sayede tüm mobil kullanıcıları Legends of Runeterra mobil keyfine erişebilecekler :)

App Store ülke değişimi nasıl yapılır?

App Store’u açın, sağdaki profil resminize dokunun,

Açılan menüde üstteki profil resminize dokunun, Sonraki ekranda Apple ID’ye dokunun,

Apple’ın resmi internet sitesi açılacak, sayfayı en aşağıya kaydırın,

En aşağıda yer alan Apple ID’si Oluştur seçeneğine dokunun,

Açılan yeni sayfada Singapur için yeni bir Apple hesabı oluşturun.

Tekrar Apple Store’a gidin, sağdaki profil resminize tıklayın, açılan menünün en altında bulan Çıkış Yap’a dokunun,

Az evvel oluşturmuş olduğunuz Singapur'a bağlı olan Apple ID’niz ile giriş yapın,

Arama bölümüne gidin,

Legends of Runeterra'yı aratın ve indirip oynamaya başlayın.

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