Akıllı Termostatlar Gerçekten Tasarruf Sağlıyor mu?

Çoğu evde kullanılmaya başlayan akıllı termostatlar gerçekten tasarruf ettiriyor mu? İşte yanıtı.

Özellikle kış ayları nedeniyle havaların çok soğuduğu şu günlerde doğal gaz ve elektrik faturaları, hepimizi enerji tasarrufu yapmanın yeni yollarını aramaya itiyor. Bu noktada da birçok insanın karşısına "akıllı termostat" adı verilen cihazlar çıkıyor. Termostatların, hem konforunuzu artıracağını hem de faturalarınızda ciddi bir düşüş sağlayacağını iddia ediyor.

Peki, evimizin sıcaklığını bir cihaz üzerinden yönetmek, bizim alışkanlıklarımızı öğrenmesine izin vermek gerçekten de ay sonunda **ödediğimiz rakamı değiştiriyor mu? **Akıllı termostatların gerçekten işe yarayıp yaramadıklarına bakıyoruz.

Algoritmalar

Geleneksel termostatlar sabit bir ısıda kalmaya odaklanırken, akıllı modeller dış hava durumunu takip eder, siz evden çıktığınızda bunu algılar ve zamanla yaşam alışkanlıklarınıza uyum sağlayabilir. Yani sadece "aç-kapa" yapan basit cihazlar değil; aslında evinizin ısıtma sisteminin beyni olabilen teknolojilerdir. En önemli farkları, öğrenebilmeleridir. İlk birkaç gün sizin manuel olarak yaptığınız ayarları hafızasına kazıyan termostatlar, buna göre hareket edebilir.

Ne kadar tasarruf mümkün?

Yapılan bağımsız araştırmalar ve üretici verileri, akıllı termostatların ısıtma ve soğutma maliyetlerinde ortalama %10 ile %12 arasında bir tasarruf sağladığını gösteriyor. Energy Star verilerine göre, doğru yapılandırılmış bir akıllı termostat her yıl kullanıcıya bu oran civarlarında tasarruf sunabilir. Yani eğer akıllı termostat sahibiyseniz normalde faturanız %10 daha fazla gelebilirdi ancak cihazınız bunu engelliyor olabilir. Elbette bu oranlar yaşadığınız şehrin iklimine, evinizin yalıtım kalitesine ve eski termostatınızı ne kadar verimsiz kullandığınıza göre değişecektir. Bu yüzden kesin bir oran vermek doğru olmaz.

Yalıtımın önemi

Şunu net bir şekilde belirtmekte fayda var: Eğer evinizin pencerelerinden soğuk hava giriyorsa veya duvar yalıtımınız kötüyse dünyanın en akıllı termostatı bile faturanızı düşürmez. Akıllı termostat, mevcut ısıtma sistemini en verimli şekilde yönetir ancak ısı kaybını önleyemez. Bu nedenle, bu cihazlardan maksimum verim almak isteyen kullanıcıların öncelikle kapı ve pencere fitilleri gibi temel yalıtım sorunlarını çözmüş olması gerekir.

Sonuç olarak akıllı termostatlar, başlangıçta bir maliyet gerektirse de uzun vadede kullanıcıya tasarruf ve fayda sağlayabilecek cihazlardır diyebiliriz. Konfor ve verimliliği birleştirmek isteyenler için iyi bir tercih. Ancak yaşadığınız yerden evinizin yalıtımına kadar her şeyin bu konuda etkili olduğunu da unutmamanız gerek.