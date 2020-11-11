Dwayne “The Rock” Johnson ve Dany Garcia, Universal ile birlikte 2002 yılının bomba filmi Akrep Kral’ı yeniden çekmek için güçlerini birleştiriyor. Yapımın kadrosu oldukça kuvvetli gözüküyor.

Dwayne Johnson’ın çıkışını yaptığı film olarak da bilinen Akrep Kral, 18 yıllık aranın ardından beyazperdeye geri dönüyor. Yeniden çekilecek olan filmde Johnson bu defa yapımcı koltuğunda yer alacak.

2002 yılında sinemalarda gösterilen ve büyük bir hayran kitlesi elde etmeyi başaran yapımın yeniden çevriminde oldukça iddialı bir yapım kadrosu bulunacak. Johnson ile birlikte Dany Garcia yapımcılığı üstlenirken senaryoyu Oscar adayı Jonathan Herman yazacak. Uygulayıcı yapımcı Jay Polidoro ve yaratıcı yapımcı ise Tony Ducret olacak.

Sıra başka aktörlerde

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Johnson, “Akrep Kral benim gümüş ekrandaki ilk rolümdü. Bu havalı mitolojiyi yeni bir nesil için tekrar hayal etmekten ve sunmaktan dolayı gururlu ve heyecanlıyım” dedi. Akrep Kral olmasaydı böyle bir kariyeri olmayacağını söyleyen ünlü isim, şimdi aynı fırsatı başka oyunculara sunabildikleri için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Garcia da kendi açıklamasında Mummy filmini yeniden çekme fikri üzerine konuştu. İlk Akrep Kral filminin kendileri için büyük şans olduğunu ve sinema sektörüne girmelerini sağladığını belirten Garcia, Seven Bucks Prodüksiyon olarak şimdi yapacakları yeniden çekimin döngüyü tamamlayacağını söyledi.

Şu anda yapım hakkında çok fazla detay olmasa da filmin bir kez daha uzak geçmişi ele alacağı açıklandı. Ayrıca Dwayne Johnson’ın Akrep Kral’ı yeniden canlandırmayacağı ancak başka bir rolle yapımda yer alabileceği belirtildi.

Mummy filminden türemişti

İlk Akrep Kral filmi 2002 yılında çekilirken yönetmen koltuğunda ise Chuck Russell yer alıyordu. Aslında o yapım, başrolünde Brendan Fraser’ın yer aldığı The Mummy (Mumya) filminin bir yan hikayesiydi. Bir geçmiş hikayesi olarak filmde, The Mummy’de yaşanan olaylardan binlerce yıl öncesinde Mathayus’un antik Mısır’da Akrep Kral olarak yükselişi işlenmişti.

Akrep Kral ile birlikte The Rock da profesyonel güreş arenasından Hollywood’a geçiş yapmıştı. Filmin gişede yakaladığı büyük başarı, ünlü aktörü bugün olduğu büyük yıldız haline getirmekte önemli rol oynamıştı.