Son 20 Yılda Piyasaya Sürülen Unutulmaz Aksiyon Oyunları

Bundan 10 yıl önce çıkan oyunlar yeni nesil oyunculara oldukça vasat gelebilir. Ancak bu genellemeden sıyrılan yapımlar da var. Sizin için son 20 yıla damgasını vurmuş, aksiyonu eksik olmayan yapımları bir araya getirdik. Listedeki oyunları oynamadıysanız, hepsine şans verebilirsiniz.

Oyunların asıl amacı aksiyondur, ancak bunu her oyun başarılı şekilde yaşatamaz. Aslında bakarsanız her yıl yüzlerce farklı yapımı gördüğümüz oyun dünyasında bu işi başaran oyunların sayısı çok da fazla değildir.

Bu listede dikkat ettiğimiz en önemli unsur, size kesintisiz aksiyon yaşatacak oyunları seçmekti. Bu nedenle aklınızda olan, ancak durgun anları da bulunduğu için listeye girememiş oyunlar görebilirsiniz. Ayrıca listemizde sadece PC’de değil; PlayStation, Xbox konsollar da da bulunan aksiyon oyun önerilerimizi derledik.

Son 20 yılda aklımıza kazınan aksiyon oyunlarından öneriler:

Max Payne 2: The Fall of Max Payne, 2003

Call of Duty 4: Modern Warfare, 2007

Bayonetta, 2009

Castlevania: Lords of Shadow, 2010

Grand Theft Auto V, 2013

The Last of Us, 2013

Batman: Arkham Knight, 2015

Rise of the Tomb Raider, 2015

God of War, 2018

Assassin’s Creed Odyssey, 2018

Dead Cells, 2018

Devil May Cry 5, 2019

Resident Evil 2, 2019

Red Dead Redemption 2, 2019

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Platformlar: PC, PlayStation 3, PlayStation 2, Xbox 360, Xbox

Çıkış yılı: 2003

Geliştirici: Remedy Entertainment, Rockstar Vienna

Metascore: 86

Aksiyon oyunları denildiğinde ilk akla gelen isimlerinden biri olan ve bu kategoriye Max Payne’nin “Slow Motion” yeteneği ile yeni bir oynanış tarzı getiren Max Payne 2, hiç bitmeyen aksiyonu ve karanlık atmosferi ile birçok oyuncunun hâlâ unutamadığı bir oyun.

Karanlık ve yağmurlu New York sokaklarında ailesinin intikamını almaya çalışan dedektif Max Payne, oyuncuları kendisiyle beraber heyecanı hiç bitmeyen aksiyon dolu bir maceraya çıkarıyor. Hemen hemen 7 saati bulan oynanış süresinde aksiyonu bir an olsun eksik kalmayan Max Payne 2, çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ övgüyle anılıyor.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Platformlar: PC, PlayStation 3, Xbox 360, macOS, Nintendo DS, Wii

Çıkış yılı: 2007

Geliştirici: Infinity Ward

Metascore: 92

Serinin önceki oyunlarına göre farklı bir yol izleyen ilk oyun olan Call of Duty 4: Modern Warfare, serinin İkinci Dünya Savaşı temalı diğer oyunlarının aksine daha modern bir yapıya sahip bir şekilde karşımıza çıktı. Bunun sonucunda Call of Duty 4, bu ani değişimi olumlu karşılayan oyuncular ve eleştirmenlerden yüksek notlar almayı başardı.

Metacritic’te serinin efsane kabul edilen ilk oyunlarından daha yüksek puan alan Modern Warfare, oyuncuların hâlâ dönüp dönüp tekrar oynadığı bir aksiyon oyunu hâline geldi. Özellikle oyuncuları modern dünyada çıkardığı aksiyon dolu savaş görevleriyle göz dolduran Modern Warfare, hâlâ göz atmaya değer bir oyun.

Bayonetta

Platformlar: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One

Çıkış yılı: 2009

Geliştirici: Platinum Games

Metascore: 90

Orijinal olarak 2009 yılında konsollar için piyasaya sürülen ve ardından 2018 yılında PC’ye gelen Bayonetta, “hack and slash” türünde aksiyonu hiç bitmeyen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Resident Evil ve Devil May Cry oyunlarını yöneten Hideki Kamiya tarafından yaratılan Bayonetta, fantastik ve akıcı hikâyesiyle de göz dolduruyor.

Kombo üzerine dayalı savaş sistemi oyuna hem bilindik hem de mücadeleci bir hava katarken, üzerine düşünülmüş ve oldukça absürt şekilde oluşturulmuş birçok canavarı Bayonetta’yı daha ilgi çekici bir hâle getiriyor.

Castlevania: Lords of Shadow

Platformlar: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Çıkış yılı: 2010

Geliştirici: MercurySteam, Climax Studios

Metascore: 81

Aksiyon türünde devrim yaratan ve Dark Souls gibi kendi ismi ardından oyun türlerinin ortaya çıkmasını sağlayan Castlevania, çok uzun zamandır oyun dünyasında bulunuyor. Normalde Castlevania oyunları, birbirine bağlı ve belirli yetenekler veya özel eşyalar elde edildikten sonra açılan haritalardan ve açık dünyadan oluşsa da Castlevania: Lords of Shadow, çizgisel bir yapıda karşımıza çıkıyor.

Guillermo del Toro filmlerinden fırlamış yaratıkların bir an olsun bizlere rahat vermediği bu oyunda, ana karakterimiz Gabriel ve “Savaş Haçı” ile birlikte Hideo Kojima’nın da gelişiminde katkıda bulunduğu bu yaratıklara karşı koymaya çalışıyoruz.

Grand Theft Auto V

Platformlar: PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One

Çıkış yılı: 2013

Geliştirici: Rockstar North

Metascore: 96

Birçok bakımdan övülen ve ismi asla oyun dünyasından eksik olmayan oyun Grand Theft Auto V, özellikle açık dünyası ile ön plana çıksa da oyunun aksiyon kısmı da açık dünyası ile yarışır düzeyde. Hollywood filmlerinden fırlamış karakterleri ve hikâyesi ise GTA V, bizlere hem oldukça gerçekçi hem de heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor.

Suç dünyasına ait aklınıza gelebilecek her türlü görevi yaptığınız, banka soyduğunuz ve hatta gizli askeri tesis bile bastığınız GTA V, arka arka gelen görevleri ile ve farklı karakterleriyle birlikte bir an olsun aksiyon eksikliği çekmeyen bir oyun.

The Last of Us

Platformlar: PlayStation 3, PlayStation 4

Çıkış yılı: 2013

Geliştirici: Naughty Dog

Metascore: 95

2013 yılında GTA V’in ardından en çok beğenilen ve GTA V’den sonra en çok ödüle sahip olan bir diğer aksiyon oyunumuz ise The Last of Us. Post apokaliptik bir dünyada Joel’in yaşantısına dâhil olduğumuz The Last of Us, kaliteli aksiyonunun yanı sıra Joel ve Eli arasındaki duygusal bağ ve dram dolu sahneleri ile eşsiz olmayı başaran oyunlardan biri.

Dram ve aksiyonu tek bir potada başarılı bir şekilde harmanlayan The Last of Us,her an her köşeden fırlayan zombileri ve kıyamet sonrası dünyada oluşan çeteleriyle heyecanı bir an olsun düşmeyen bir oyun.

Batman: Arkham Knight

Platformlar: PC, Xbox One, PlayStation 4

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Rocksteady Games

Metascore: 87

Batman Arkham oyunlarının en sevilen yapımlarından olan Batman: Arkham Knight, açık dünyası, Batman evreninden karakterleri ve tabii ki Batmobile ile adından özgüyle söz ettiren bir oyun. Batman Arkham serisinin ise asıl olayı aksiyon ve dövüş sistemi konusunda oyun dünyasına getirdiği yenilikler.

Sıralı dövüş sistemini TPS tarzı ile birleştiren ve açık dünya elementlerini de işin içine katan Batman: Arkham Knight, Gotham Şehri’nde sürekli gerçekleşen suç olayları ile aksiyonu eksik olmayan bir oyun. Batman olarak suçluların peşine düştüğümüz son Arkham oyunu olan Batman: Arkham Knight’ı, 2022 yılında Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu takip edecek.

Rise of the Tomb Raider

Platformlar: PC, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Linux, macOS

Çıkış yılı: 2015

Geliştirici: Crystal Dynamics

Metascore: 86

2013 yılı itibarıyla yenilenen ve modernize edilen Tomb Raider oyunlarının ikinci ismi olan Rise of the Tomb Raider; nefes kesen mekânları, keşfedilecek gizemleri ve korkusuz Lara Croft ile birlikte oldukça keyifli ve akıcı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dövüş sisteminin ön plana çıkarıldığı Rise of the Tomb Raider’da Lara Croft, serinin diğer oyunlarına nazaran daha çeşitli silahlara ve dövüş tarzlarına sahip.

Uzak ve yakın dövüşün akıcı olarak harmanlandığı üçüncül şahıs yapıya sahip olan bu oyunda oyuncular, Lara Croft ile birlikte efsanevi Kitezh şehrinin gizemlerini çözmek için Siberya topraklarına doğru aksiyon dolu bir yolculuğa çıkıyor.

God of War

Platformlar: PlayStation 4

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: SIE Santa Monica Studio

Metascore: 94

Uzun yıllar boyunca oyun konsollarının aksiyon/macera kategorisini iddialı bir şekilde tek başına sırtlayan oyun serisi God of War, 2018 yılında devrimsel nitelikte bir oyunla sistemlerimize dönüş yapmıştı. Yılın Oyunu Ödülü dâhil yüzlerce ödülü cebine koyan ve dövüş sistemi konusunda birçok yenilik yaratan God of War, oyuncuların nefes bile almadan başında oturduğu bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıktı.

Mitolojik olayları sonsuz dövüş ve aksiyon ile birleştiren God of War serisi, son çıkan oyunla da çizgisini bozmadı. Bu sefer Yunan yerine İskandinav mitolojisini ziyaret ettiğimiz God of War’da; mitolojik yaratıklar, karakterler ve zorluklar ile Kratos ve serinin diğer oyunlarından farklı olarak Kratos’un oğlu ile mücadele ediyoruz.

Assassin’s Creed Odyssey

Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Nintendo Switch (sadece Japonya)

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Ubisoft Quebec, Ubisoft Montreal

Metascore: 86

Oyun dünyasında Yunan mitolojisi denildiğinde ilk akla gelen oyunlar God of War serisinden olurken, Assassin’s Creed Odyssey ile bu durum değişmeye başladı. Antik Yunanistan’ı ve mitolojiyi devasa açık dünyayla birleştiren Odyssey, her ne kadar açık dünyası ile ön plana çıksa da aksiyon bakımından da birçok oyunun önüne geçmeyi başarıyor.

Dövüş sistemi bakımından aksiyon kategorisindeki oyunların birçoğundan daha çok silaha ve komboya sahip olan Odyssey, oyuncuları hep daha fazla dövüşmeye ve deneyim kazanmaya itiyor. Yan görevler de hesaba katıldığında onlarca saat boyunca aksiyonu hiç düşmeyen Odyssey, oyunculara 100 saatin üzerinde olan aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunuyor.

Dead Cells

Platformlar: PC, macOS, Linux, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, iOS, Android

Çıkış yılı: 2018

Geliştirici: Motion Twin

Metascore: 89

Oyun dünyasının unutulmaya yüz tutmuş platform oyunlarını modern zamanlarda tekrar oyuncularla buluşturan Indie yapım Dead Cells, platform oyunu sevmeyenlerin bile hayran olduğu bir aksiyon oyunu. 2 boyutlu yapısıyla ve nispeten basit grafikleriyle; oyunları kaliteli yapan şeyin ultra yüksek grafikler, yüksek prodüksiyon maliyetleri ve teknoloji olmadığını kanıtlayan Dead Cells, her dakikasında farklı bir heyecana ve hiç bitmeyen aksiyona ev sahipliği yapıyor.

Komboların yağ gibi aktığı, düşman saldırılarından kaçınmanın ise oldukça tatmin edici olduğu oyunda oyuncular, farklı komboların kilidini açan birçok silaha sahip oluyor. Oyuncuların keşfetme dürtüsünü sürekli harekete geçiren Dead Cells, aksiyon türünde onlarca En İyi Oyun ödülünü topladı ve 2018 yılının en sevilen ve takdir edilen oyunlarından biri oldu.

Devil May Cry 5

Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: CAPCOM

Metascore: 89

Devil May Cry 5 ile birlikte, oyun dünyasının belki de en iyi kılıç kullanan ismi olan Dante’nin yepyeni maceralarına tanıklık ediyoruz. İçerisindeki Şeytan DNA’sı ile yorulmak bilmeyen ve onlarca çeşit yaratığı çok uzun saatler boyunca biçmeye devam edebilen Dante’ye bu oyunda farklı karakterler de eşlik ediyor. Bu sayede Devil May Cry serisinin bitmek bilmeyen aksiyonu çeşit kazanarak daha da zevkli bir hâle geliyor.

Devil May Cry 4 oyunundaki ana karakterimiz olan ve DMC 5 ile yeniden tasarlanan Nero ile beraber bu oyunda bizlere Lady, Trish ve V karakterleri de eşlik ediyor. Dante, Nero ve V arasında değişen oynanış süreci farklı karakterler sayesinde onlarca değişik komboya da ev sahipliği yapıyor. Aksiyonun bir an olsun kesilmediği Devil May Cry 5’te komboları bir kenara not etmek faydanıza olacaktır.

Resident Evil 2: Remake

Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: CAPCOM

Metascore: 91

Zombi oyunlarının atası olan ve hayatta kalma elementlerini bitmeyen aksiyon ile birleştiren oyun serisi Resident Evil, hepimizin aşina olduğu bir isim. Resident Evil serisinin artık eskimesi ile birlikte de CAPCOM, 2019 yılından itibaren oyunların yenilenmiş versiyonlarını piyasaya sürmeye başladı. Bu yeniden yapımların ilki ve şu an için en çok beğenileni olan Resident Evil 2: Remake, hepimizin sevdiği Resident Evil atmosferini modern göz alıcı grafikler ile birleştiriyor.

Leon ve Claire olarak iki farklı karakter ile oynayabildiğimiz ve bu sayede hikâye işleyişinin ve aksiyonun çeşitlendiği bu oyunda, her an üzerinize atlayabilecek zombiler ve sizi kovalamaktan asla bıkmayacak Mr. X ile heyecanı ve aksiyonu doruklarda yaşıyorsunuz.

Red Dead Redemption 2

Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One

Çıkış yılı: 2019

Geliştirici: Rockstar Games

Metascore: 97

Açık dünya, aksiyon, dram, vahşi batı, atlar ve silahlar hepsinin bir arada olduğu devasa bir oyun düşünün. Aklınıza muhtemelen Red Dead Redemption 2’den başka bir oyun gelmeyecektir. Aksiyon türünü vahşi batı, koloni Amerika’sı ve birbirinden havalı kovboy karakterler ile birleştiren RDR 2, 8 dalda en iyi oyun adayı gösterildiği Game Awards’ta ödüllerin 4 tanesini evine götürmeyi başardı.

Çok uzun saatler süren oynanış süresinin; oyunun bitmek bilmeyen aksiyonu, karakterlerin derinlemesine işlenen hikâyeleri ve oyunun genel atmosferi doğrultusunda nasıl geçtiğini anlamadığınız Red Dead Redemption 2, aksiyon ve açık dünya türlerinde oynanabilecek en iyi oyunlardan biri.

Oyun dünyasında birçok söz etmeye değer heyecan dolu aksiyon oyunu bulunsa da tüm bu oyunları tek bir liste altında toplamak imkânsız. Bu nedenle aksiyon türünde oyun önerileri listemizde sizlerle genel olarak hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen aksiyon oyunlarına yer vermeye çalıştık. Eğer listede görmek istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda belirtin, kontrol ederek ekleyelim :)