Remedy Entertainment, Alan Wake 2'nin geliştirme maliyetlerinin büyük bir kısmını geri kazandığını ancak telif gelirinin henüz gelmediğini duyurdu.

Remedy Entertainment, Alan Wake 2'nin geliştirilmesi ve pazarlanması için harcadığı paranın büyük bir kısmını geri kazandığını açıkladı. Ancak oyun henüz telif kazandırmaya başlamadı.

Çıkarıldığı günden bu yana önemli zorluklarla karşılaşan Alan Wake 2, ilk başta beklenen satış rakamlarına ulaşmada sıkıntılar yaşadı.

Telif geliri bekleniyor

Remedy, oyunun ikinci ve son genişleme paketi olan The Lake House'un yayınlanmasının ardından geliştirme sürecini tamamladı ve oyunun fiziksel deluxe sürümünü duyurdu. Mali raporlara göre, Remedy'nin son çeyrek geliştirme maliyetleri, yeni projeler olan Control 2 ve Max Payne 1&2 için artan geliştirme ücretleri nedeniyle yükseldi. Bununla birlikte telif gelirlerinin azalmasının sebebi, satışların büyük ölçüde eski oyunlar olan Control ve orijinal Alan Wake'ten oluşması.

Remedy, Control ve Alan Wake'i gelecekte daha da büyütme hedefinde. Şirket yeni projelere odaklanırken, Alan Wake için sıradaki adımların ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.