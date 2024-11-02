Epic Games'in Fortnite etkinliği, Snoop Dogg ve Ice Spice’ın canlı performansıyla 10 milyon oyuncuyu Times Square'de buluşturdu. Aynı zamanda yeni sezondaki yeniliklere de yer verildi.

Epic Games, popüler oyunu Fortnite'ta gerçekleştirdiği canlı yayınlanan etkinlikte 10 milyondan fazla oyuncunun katılımını sağladı. New York'taki Times Square'de gerçekleştirilen konser, Ice Spice ve Snoop Dogg'un performanslarıyla büyük ilgi topladı.

Fortnite'ın Chapter 2 Remix: Prelude etkinliği, New York'taki Times Square'den YouTube ve TikTok'ta canlı olarak yayımlandı. Etkinlik Fortnite'ın içindeki geri sayım saati sıfıra ulaştığında izleyicilere sunuldu.

Yeni sezon, yeni karakterler

Her iki sanatçı da yarın başlayacak olan yeni sezon olan Chapter 2 Remix'e katılacak. Eminem'in de oyuna geri döneceği ve merhum rapçi Juice WRLD'ye özel bir kostümün oyunculara sunulacağı duyuruldu.

Etkinlikte oyuncular, Fortnite'ın yeni sezonunda motorbotların geri döneceğini ve Snoop Dogg'un 1966 Cadillac DeVille'inin oyunda kullanılabileceğini öğrenmiş oldu. Yeni Kicks adı verilen kozmetik türü ile oyuncuların karakterlerine markalı ayakkabılar giydirebilecek. Fortnite Reload adında yeni bir harita ve solo mod gibi birçok yeni özellik de oyuna dahil ediliyor.