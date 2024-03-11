Ünlü MMORPG oyunu Albion Online, Türk oyuncuları sevindirecek iki karar aldı. Şirket, oyuncular için Avrupa sunucusu kuracağını duyurdu. Ayrıca oyuna Türkçe dil desteği de geliyor ve oyuncuları bekleyen bazı sürprizler var.

Sandbox Interactive tarafından geliştirilen MMORPG oyunu Albion Online, bugün Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için optimize edilmiş yeni Albion Avrupa sunucusunun açılacağını duyurdu. Bu açıklama, oyunu Türkiye’den oynayacaklar için büyük önem arz ediyor.

Avrupa sunucusu Türk oyuncular için daha yüksek bağlantı hızı, daha iyi ping ve düşük gecikme değerleri sunacak. Böylelikle oyuncular, daha iyi bir Albion Online deneyimi yaşayacaklar. Sunucu açıldığında tüm oyuncular, bu sunucuya ücretsiz bir biçimde erişebilecekler. Ayrıca mevcut sunucularda olduğu gibi çapraz platform desteği devam edecek ve böylece oyuncular tek bir hesapla PC, Mac, Linux, Android ve iOS cihazlarından oynayabilecek.

Avrupa sunucusu, Albion Online’a neler kazandıracak?

Tüm oyuncuların eşit bir başlangıç yapıp Albion dünyasından bir alanı kendilerinin ilan edebilecekleri yeni ve henüz el sürülmemiş bir oyun sürümü

yapıp Albion dünyasından bir alanı kendilerinin ilan edebilecekleri yeni ve henüz el sürülmemiş bir oyun sürümü Mevcut ABD ve Asya sunucularından tamamen ayrı ve bağımsız bir oyun dünyası

bir oyun dünyası Tüm Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için büyük ölçüde iyileştirilmiş bağlantı hızları ve ping değerleri

bağlantı hızları ve ping değerleri Oyun ve sunucu etkinliklerinin (mıntıka savaşları, Kristal Ligi, Beylik Savaşları, bakım vb.) bölge için optimize edilmiş şekilde zamanlanması

şekilde zamanlanması 3 Nisan'da başlayacak olan Kapalı Beta sürecine erişim sunan Kurucu Paketleri sayesinde yeni sunucuya erken erişim ve mevcut karakterleri ve lonca isimlerini koruma hakkı

sürecine erişim sunan Kurucu Paketleri sayesinde yeni sunucuya erken erişim ve mevcut karakterleri ve lonca isimlerini koruma hakkı Kurucu statüsünden bağımsız olarak tüm oyuncular için, 10 Nisan'da başlayacak olan Açık Beta sürecine erişim hakkı

Oyuna Türkçe dil desteği de geliyor!

Albion Online geliştiricilerinin Türk oyuncularla ilgili tek kararı bu değil. Yapılan açıklamaya göre oyuna Türkçe dil desteği de eklenecek. Bu sayede oyuncular için daha anlaşılır bir deneyim sunulacak.

Yeni oyuncular için de önemli fırsatlar var

Oyuna yeni başlayacak olanları da unutmayan Albion Online, Kurucu Paketleri ile birlikte büyük bir fırsat yaratmayı da hedefliyor. Oyuncular, Kurucu Paketlerini satın alarak 3 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Kapalı Beta sürecine tam erişim ve Albion Doğu sunucusuna erken erişim hakkı kazanacak. Kurucu Paketleri, beta ve erken erişim hakkının yanı sıra, mevcut karakteri ve lonca isimlerini koruma fırsatı tanıyacak. Üstelik altın (oyunun premium para birimi), premium (oyuncunun oynanış kalitesini artıran içerikler ve ilerleme hızlandırması) ve Kuruculara özel isim etiketleri, avatarlar, mobilyalar ve gösteriş eşyaları da dâhil olmak üzere birçok oyun içi eşya elde etme fırsatı sunacak.

Albion Online ve Avrupa sunucusu ile ilgili detaylı bilgi almak, ön kayıt sürecini hemen tamamlamak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Oyuncuların, yarın itibarıyla Kurucu Paketleri satın alabileceklerini belirtelim.

Albion Online Avrupa sunucusu için hazırlanan tanıtım videosu:

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