Albion Online Oyuncuları İçin Hayat Kurtaran 8 Taktik

En çekişmeli MMORPG oyunlardan bir tanesi olan Albion Online'da hayatta kalmak bir hayli zor. Bizde sizlere oyun gelişimini rahatlatacak bir kaç tüyor vermek istedik

Albion Online, PvE (player vs. enemies) oynanış türünden çok PvP (Player vs. Player) oynanış türü ile karşımıza çıkıyor. Oyunun neredeyse her haritasında da PvP’ye açık bölgeler bulunduğu için, bazı durumlarda oyuncular ile çarpışmak kaçınılmaz bir hal alıyor.

Oyunda PvP yapmak ve ölmek neredeyse kaçınılmaz bir durum olmasına rağmen bir çok oyuncu PvP yapmaktan çok hayatta kalıp başka oyuncularla etkileşme girmeden ilerlemeyi tercih ediyor. Hazırladığımız tüyolar ise her türden oyuncuya etki edecek durumda.

Albion Online taktikleri

Albion Online oldukça geniş bir haritaya sahip. Bu yüzden hangi yolları kullanmanız gerektiğine dikkat etmeniz gerekiyor

Tehlikeli bir bölgeye çıkmayı planlıyorsanız her zaman yeniden satın almaya gücünüzün yeteceği ekipman ile çıkın

Çiftlik vb. işleriniz için kendi adanızı ve klanınızın adasını kullanın

Her zaman olası bir tehlikeye karşı bankanızda para bulundurun

Tehlikeli bölgelerde nasıl dolaşmak gerektiği konusunda bilgi sahibi değilseniz bilen birilerini izlemek hayatta kalma şansını oldukça arttırır

1. Adanızın çiftliğini sonuna kadar kullanın

Tarım ve çiftçilik ile uğraşmak Albion Online içerisindeki en güvenli ve hızlı para kazanma yollarından bir tanesi. Market araştırmalarınızı doğru yaptığınız takdirde kendi premium paketinizi sürekli olarak almaya başlayabilirsiniz. Hatta bu işin sonunda hayattan bıkmazsanız yeni açacağınız karakterlerin adasında da tarım yaparak verimi oldukça arttırabilirsiniz.

2. Haritalarda düz yolda ilerlemek yerine kendinize farklı rotalar oluşturun

İlk başta çok önemli bir detay olarak gözükmüyor ve hatta gideceğiniz yolu uzatacak olsa da özellikle siyah bölgelerde yol üzerinden ilerlemek tehlikeyi çok fazla arttırıyor. Siyah bölgeler direkt PvP’ye açık alanları oluşturduğu için ne zaman ve nerede üzerinize bir grup oyuncunun saldıracağını bilemezsiniz. Bunun için siyah bölgelerin giriş ve çıkışlarına ücra köşelerden ilerlemek çoğu zaman hayatınızı kurtaracak.

3. Yeniden satın alamayacağınız ekipmanlar ile tehlikeli bölgelere gitmeyin

Oyuncularının düştüğü en büyük hatalardan bir tanesi de neredeyse elindeki tüm parayla yüksek tier ekipman almak oluyor. Fakat bunları yapmanıza kesinlikle gerek yok. Başka oyuncuları basmaya veya kendi başınıza Fame kasmak için yola çıkmışsanız Tier8 ve üzeri ekipmanlar almanıza kesinlikle gerek yok. Tier 4-6 arası yapacağınız bir set işinizi görecektir.

4. Kırmızı ve siyah bölgelere girmekten çekinmeyin

Haklısınız kırmızı veya siyah bölgelerde ölürseniz bütün itemlerinizi kaybediyorsunuz. Bu Albion Online'ın bir gerçeği fakat her girdiğinize öleceğiniz anlamına gelmiyor. Siyah ve kırmızı bölgeler gelişmek için kesinlikle giriş yapmanızı gerektiren bölgeler. Altınızda zırhlı atınız varsa ve çevrenize yeterince dikkat ederseniz riske girmenin karşılığını alacaksınız.

5. Kendinize bir guild (klan) bulun

Albion Online tek başına oynamak için oldukça zor bir oyun. Oyunu öğrenmek ve rahat gelişim açısından bir klana girmek sizi oldukça rahatlatacaktır. Fakat gireceğiniz klana yine de dikkat edin. Bazı klanlar koydukları yüksek vergi oranlarıyla sadece yeni başlayan oyuncuları sömürmeye çalışıyorlar.

6. Her zaman bankanızda zor zaman parası bulundurun

Albion Online’da bir çok oyuncu premium paketini oyun içi parayla alıyor ve yeteri kadar oynarsanız bu döngüyü sonsuza kadar devam ettirmeniz mümkün. Fakat oyun içerisinde bankaya erişim oldukça kolay ve kazandığınız parayı harcamak Albion’da çok tatlı bir olay. Bu yüzden köşede bir miktar paranızın olması her zaman sizi mutlu edebilir. Siz de dayanamayıp harcayacağınızı düşünüyorsanız farklı bir karakter üzerinden de kolayca paranızı saklayabilirsiniz.

7. Profesyonel oyuncuları izlemekten çekinmeyin

Sadece içerik amacıyla bile siyah bölgelerde sabahtan akşama kadar gezen bir sürü Albion Online Youtuber'ı mevcut. Bu tarz oyun hakkında bilir kişileri takip edip nasıl oynadıklarını izleyerek kırmızı veya siyah bölgelerde çok daha rahat hareket edebilirsiniz. Hatta hangi mesleği nasıl kasmanız gerektiğini ve savaşlarda nasıl taktikler uygulamanız gerektiği gibi önemli detayları öğrenebilirsiniz.

8. Adanızı nereye yerleştireceğinizi iyi düşünün

Bu durum çok önemsenmiyor olsa da adanızı bir şehre yerleştirdiğinizde oyununuz genellikle o şehir etrafında dönüyor. Bu yüzden rastgele bir şekilde yerleştirmek yerine hangi şehri daha çok kullandığınıza, hangi bölgelerin daha güvenli olduğuna ve hatta hangi mesleği yapmak istediğinize bile bakmanız gerekebilir. Bu tarz ince detaylar ilerleyen süreçte başınızın ağrımasını engelleyecektir.