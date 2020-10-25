1950'lerden Kalma 3 Konsept Otomobil Açık Artırmaya Çıkıyor

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo'nun 1950'lerde inşa ettiği üç konsept otomobili 1953 BAT 5, 1954 BAT 7 ve 1955 BAT 9d, açık artırmaya çıkıyor. 28 Ekim günü düzenlenecek Contemporary Art Evening etkinliğinde satışa çıkacak araçların 20 milyon dolardan alıcı bulması bekleniyor.

Satış için tasarlanmış ancak hiçbir zaman üretilmemiş pek çok konsept otomobil görüyoruz. Bu tür konsept araçlar genellikle otomobil üreticilerinin yeteneklerini göstermek ve tasarım sınırlarını zorlamak için geliştiriliyor. İtalya merkezli üretici Alfa Romeo da 1953 yılında Berlina Aerodinamica Tecnica konsept otomobilleri üreterek zamanında büyük ses getirmeyi başarmıştı.

Resmi adı Berlina Aerodinamica Tecnica (BAT) serisi olan 1953 BAT 5, 1954 BAT 7 ve 1955 BAT 9d, 1953-1955 yılları arasında Alfa Romeo tarafından Bertone tasarım stüdyosuna yaptırılan aerodinamik verimlilik çalışmalarıydı. En düşük sürtünme ve optimum verimlilik hedefleriyle Bertone, tüm zamanların en zarif, en güzel konsept otomobillerinden bazılarını yarattı.

1953-1955 yılları arasında geliştirilen konsept otomobiller, fütüristik bir tasarıma sahip:

Devasa kanatları ve fütüristik tasarımlarıyla Jetgiller çizgi dizisinden fırlamış gibi görünen BAT konsept otomobilleri, üreticilerin finansal sınırlar olmadan neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Araçlar, 80'lerin sonunda sahiplerinden satın alınarak dünya çapında sergilenmek üzere tek bir koleksiyonda toplanmıştı.

Dönemin otomotiv becerisini gösteren üçlü, şimdiye kadarki en nadir otomobil koleksiyonu olarak 28 Ekim'de açık artırmaya çıkıyor. RM Sotheby's aracılığıyla satışa çıkarılacak araçların 14 milyon dolar ile 20 milyon dolar arasında bir fiyattan alıcı bulması bekleniyor.

Araçlardan da biraz bahsetmek gerekirse siyah 1953 BAT 5, 43 beygir gücündeki küçük motoruna rağmen saatte yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşabiliyor. 1954'te üretilen BAT 7 ise 0,19'luk sürtünme katsayısıyla Tesla Model S'ten bile daha etkileyici bir sonuç ortaya koyuyor.

1989 Pebble Beach Concours d'Elegance'da üç otomobilin birlikte sergilendiğini gören bir koleksiyoncu, her bir aracın mal sahibine teklifte bulunarak üçlüyü birleştirmişti. Yaklaşık 30 yılın ardından bu koleksiyoncuyla yolları ayrılan araçlar, yeni sahibini bulmak için 28 Ekim'deki Contemporary Art Evening etkinliğinde satışa çıkarılacak.