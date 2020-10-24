Volcon adlı bir firma, 1 metreye kadar suyun altında yarım saat çalışabilen elektrikli arazi motoru Volcon Grunt'ı tanıttı. Henüz geliştirme aşamasında olan motosikletin, önümüzdeki yılın bahar ayında yollardaki yerini alması bekleniyor.

Elektrikli araç pazarına yönelik girişimlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil pazarında ABD merkezli Tesla başı çekerken, motosiklet tarafında da rekabet kızışmaya devam ediyor. Volcon isimli bir şirket de elektrikli arazi motoru Volcon Grunt ile bu rekabete dahil olmak istiyor.

Yaklaşık 160 kilometre menzile sahip olan elektrikli motosiklet, su altında çalışabiliyor. Teksas merkezli firma, elektrikli arazi motosikletinin bu özellikleriyle rakiplerinden ayrıldığını ve ön plana çıktığını düşünüyor.

Elektrikli arazi motosikleti Volcon Grunt özellikleri:

IP67 sertifikalı bir güç aktarma organına sahip olan Volcon Grunt, 1 metre su altında 30 dakikaya kadar hasar görmeden çalışabiliyor. Teorik olarak nehirleri kolayca geçebilen bu motosiklet, karaya çıktığında ise kalın lastikleri ve 40 cm'lik yerden yüksekliği ile birçok zorlu arazinin üstesinden gelmeyi başarıyor.

Volcon, elektrikli motosikletin 50 beygir güç ve 100 Nm tork üreten bir motora sahip olduğunu ve yalnızca 6 saniye içerisinde 0'dan 100 kilometre hıza çıkabileceğini iddia ediyor. Batarya kapasitesi açıklanmayan motosikletin, tam dolu bir batarya ile 160 kilometre yol gidebildiği belirtildi. Şarj konusundaysa firma, normal bir ev priziyle bataryanın 2 saat içerisinde tam doluluğa ulaşacağını söylüyor.

Volcon Grunt elektrikli arazi motosikletinin geliştirmeleri devam ediyor ve yukarıdaki görseller ön üretim prototipine ait. Şirket, elektrikli motosikletin teslimatlarına önümüzdeki yılın bahar aylarında başlamayı planlıyor. Fiyat noktasındaysa Volcon Grunt, 5.995 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şirket, Grunt elektrikli arazi motosikletinin ardından ürün yelpazesine Stag ve Beast adlı arazi araçları eklemeyi düşünüyor.