Paris'te görev alan bilim insanları, yaklaşık 40 yıldır görme yetisini kaybeden bir hastayı algler üzerinde bulunan bir protein ile iyileştirmeyi başardı. Optogenetik adı verilen bu tedavi, doğuştan ya da sonradan görme engelli olan hastalar için yeni bir umut kaynağı olabilir.

Fransız bilim insanları, yaklaşık 40 sene önce görme yetisini kaydeben bir adamın görüşünü, alglerin üzerinde bulunan protein aracılığıyla düzeltmeyi başardı. Kimliği açıklanmayan adam, Paris’te gördüğü tedavinin ardından nesneleri tutabilecek ve yaya geçitlerini anlayabilecek kadar görme yetisine kavuştuğunu dile getirdi.

Optogenetik adı verilen tedavi, deniz, göl ve derelerde yaşayan bir canlı türü olan alglerin üzerinde bulunan channelrhodopsin adındaki protein sayesinde başarılı oldu. Gözün arka kısmındaki bulunan hücreleri uyaran bu proteinler, yaşlı adamın yıllar sonra az da olsa tekrar görmesini sağladı.

Görme yetisine kısmen de olsa tekrar kavuşan adam, artık yaya geçidini tanıyabiliyor

Söz konusu yaşlı adam, yaklaşık 40 yıl önce retinanın yüzeyinde bulunan ve ışıkları anlamaya yol açan hücrelerin ölümü sonucunda görme yetisini kaybetmiş, o günden beri iki gözü de kullanılamaz hale gelmişti. Paris’te yer alan doktorlar, hastayı iyileştirmek adına optogenetik tedavisi adı altında ilk önce alg proteinleri üzerinde gen terapisine başladı.

Gen terapisinde retina üzerinde bulunan bir hücre olan rodopsinin iyileştirilmesi için channelrhodopsin proteinleri baz alındı ve bu proteinler, retinanın derin katmanlarına doğru enjekte edildi. Bu proteinler sayesinde göze çarpan bir ışık olduğu zaman hücreler o yöne doğru hareket etmeye başlayarak beynin uyarılması sağlanmış oldu.

Tedavi bittiği zaman hücrelerin sadece kehribar rengindeki ışığa tepki vermesinden dolayı hastanın gözüne önünde bir kamera, arkasında da projektör olan bir gözlük yerleştirildi ve kameraya gelen tüm görüntü, yaşlı adamın anlayacağı şekilde ışıklandırılmış oldu.

Yaşlı adamın bu yeni gözlükle birlikte yeni görme yetisine alışması biraz zaman aldı ancak alıştığı zaman ilk fark ettiği şey yoldaki yaya geçidi çizgileri oldu. Çalışmada görevli doktorlardan Prof. Botond Roska, tedavi hakkında “"Elde ettiğimiz bulgular, görüşü kısmen de olsa geri getirmek için optogenetik tedavinin kullanılmasının mümkün olduğuna dair bir kanıt sağlıyor." ifadelerinde bulundu.