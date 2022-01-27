İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) ACM Student Chapter tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin katılabileceği ödüllü algoritma tabanlı yazılım yarışması algoComp'22'nin başvuruları başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) ACM Student Chapter tarafından düzenlenen ve bu sene 11 - 19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek algoComp'22 için geri sayım başladı. Algoritma tabanlı bir yazılım yarışması olan algoComp'22'de öğrenciler, kendilerine verilen.bir sorunu hızlıca analiz edip en uygun çözümü üretmek için yarışacak.

Ön eleme ve final olmak üzere iki farklı aşamadan oluşan yarışmada 11-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan ön eleme aşamasında yarışmacıların 2 günde 8-11 algoritma sorusuna çözüm bulmaları gerekecek. En kısa sürede en çok puan toplayan 25 takım finalist olmaya hak kazanacak. 19 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek olan final etabında ise yarışmacıların ön eleme etabından daha zorlayıcı 8-11 algoritma sorusuna 6 saat içerisinde çözüm bulmaları gerekecek. En çok puan toplayan 5 takım büyük ödüllerin sahibi olacak.

Para ödülü ve çekilişle hediyeler katılımcıları bekliyor

Bireysel ya da iki veya üç kişilik takımlar halinde katılım sağlayabileceğiniz algoComp'22 için son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlenmiş durumda ve bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek. Yarışmaya lise, ön lisans ve lisans öğrencileri katılabilecek.

Yarışma sonrası gerçekleştirilecek Zoom toplantısında çekilişle sürpriz hediyelerin verileceği yarışmada büyük ödül ise şöyle;

Birinciye 5000 TL

İkinciye 3000 TL

Üçüncüye 2000 TL

Dördüncüye 1500 TL

Beşinciye 1000 TL

Siz de algoComp'22'ye katılmak ya da yarışma detaylarına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.