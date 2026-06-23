Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

TECNO, iPhone Air rakibi olacak çok ince tasarımlı yeni telefonu Camon Slim’i sessiz sedasız tanıttı.

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple geçen yılın eylül ayında tanıttığı iPhone modelleri arasına ultra ince tasarımlı iPhone Air isimli bir model eklemişti. Aynı şekilde Samsung’un da S25 serisinde de Edge isimli bir modelle böyle bir hamle yaptığını görmüştük. Ancak S26’da o model rafa kaldırılmıştı. İnce telefon akımına katılan farklı şirketler de vardı. TECNO da bunlardan biriydi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TECNO CAMON 50 Ultra 5G Türkiye'de Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Caviar, İçinde Gerçek Dinozor Fosili Bulunan iPhone 17 Pro Max'i Duyurdu: Fiyatı 200.000 TL'nin Üzerinde!

Caviar, İçinde Gerçek Dinozor Fosili Bulunan iPhone 17 Pro Max'i Duyurdu: Fiyatı 200.000 TL'nin Üzerinde!

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Ucuza Akü Gibi Batarya, 144 Hz Ekran Sunan TECNO Pova 8 Tanıtıldı

Türkiye’de de faaliyet gösteren TECNO, sessiz sedasız Camon Slim ismi verilen bir model tanıttı. Bu model, tıpkı iPhone Air gibi ince tasarımla geliyor. Firmanın daha önce Pova Slim ve Spark Slim tanıttığını görmüştük. Camon Slim de bu ince tasarımlı Slim serisine dahil oluyor.

İçerikten Görseller

TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı
tec1
tec2

TECNO Camon Slim teknik özellikleri

tec1
Ekran 6,78 inç, 1224x2720 piksel, 144 Hz, AMOLED
İşlemci Helio G200
RAM 8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 5600 mAh (60W)
İşletim sistemi HiOS 16.2

Camon Slim modeli, yalnızca 6,39 mm kalınlığında ultra ince bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Telefonun arkasında soldan sağa uzunan yatay bir kamera tasarımı ve ortada küçük bir dijital LED ekranı var. Önde ise delikli ekran tasarımı bulunuyor. 5 renkte sunulacak cihaz, 6,78 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip 1224x2720 piksel çözünürlüklü bir ana ekrana sahip.

tec2

Telefon bunların yanı sıra MedaiTek’in Helio G200 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM, 128/256 GB depolama, HiOS 16.2 işletim sistemi, 50 MP ana kamera, 32 MP ön kamera ve 5600 mAh’lik 60W destekli bataryayla geliyor. Henüz fiyatı açıklanmadı.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

iPhone 18'in Gelecek Yıla Erteleneceğine Dair İddialar Kesinleşti (Standart Model İçin 2027'yi Bekleyeceğiz)

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

Android 17 Resmen Yayımlandı: İşte Yeni Özellikler

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

7500 mAh Bataryalı Telefon HONOR 600 Smart Duyuruldu

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

8560 mAh Bataryayı Çok Uygun Fiyata Sunan HONOR X70 Pro Max Tanıtıldı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

Apple CEO'su Tüm Apple Ürünlerine Zam Geleceğini Açıkladı: iPhone 18 Ne Kadar Olacak?

Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com