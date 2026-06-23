TECNO, Çok İnce Tasarımlı iPhone Air Rakibi Yeni Telefonu Camon Slim’i Tanıttı

TECNO, iPhone Air rakibi olacak çok ince tasarımlı yeni telefonu Camon Slim’i sessiz sedasız tanıttı.

Apple geçen yılın eylül ayında tanıttığı iPhone modelleri arasına ultra ince tasarımlı iPhone Air isimli bir model eklemişti. Aynı şekilde Samsung’un da S25 serisinde de Edge isimli bir modelle böyle bir hamle yaptığını görmüştük. Ancak S26’da o model rafa kaldırılmıştı. İnce telefon akımına katılan farklı şirketler de vardı. TECNO da bunlardan biriydi.

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Türkiye’de de faaliyet gösteren TECNO, sessiz sedasız Camon Slim ismi verilen bir model tanıttı. Bu model, tıpkı iPhone Air gibi ince tasarımla geliyor. Firmanın daha önce Pova Slim ve Spark Slim tanıttığını görmüştük. Camon Slim de bu ince tasarımlı Slim serisine dahil oluyor.

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TECNO Camon Slim teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 1224x2720 piksel, 144 Hz, AMOLED İşlemci Helio G200 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 32 MP Batarya 5600 mAh (60W) İşletim sistemi HiOS 16.2

Camon Slim modeli, yalnızca 6,39 mm kalınlığında ultra ince bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Telefonun arkasında soldan sağa uzunan yatay bir kamera tasarımı ve ortada küçük bir dijital LED ekranı var. Önde ise delikli ekran tasarımı bulunuyor. 5 renkte sunulacak cihaz, 6,78 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızına sahip 1224x2720 piksel çözünürlüklü bir ana ekrana sahip.

Telefon bunların yanı sıra MedaiTek’in Helio G200 işlemcisinden güç alıyor. 8 GB RAM, 128/256 GB depolama, HiOS 16.2 işletim sistemi, 50 MP ana kamera, 32 MP ön kamera ve 5600 mAh’lik 60W destekli bataryayla geliyor. Henüz fiyatı açıklanmadı.