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İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

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Bir otomobilin ne kadar dayanıklı olduğunu belirleyen en önemli parçalardan biri hiç şüphesiz motoru. Peki yıllar geçse de, yüz binlerce kilometre yol yapsa da sahiplerini yarı yolda bırakmayan motorlar hangileri?

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları
Deniz Şen Deniz Şen /

Daha önce en dayanıklı araba motorlarından bazılarına göz atmıştık. Bu kez ise listemizi biraz daha genişletiyor ve ilk listede yer vermediğimiz, sağlamlığıyla ün yapmış farklı motorlara yakından bakıyoruz.

Kimisi milyon kilometre gören taksilerde, kimisi performans otomobillerinde, kimisi ise ağır yük altında çalışan iş araçlarında kendini kanıtlamış durumda. Lafı uzatmadan listemize geçelim...

İçerikten Görseller

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları
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Mercedes-Benz OM606

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1993-2001 arasında üretilen OM606, Mercedes-Benz'in son tamamen mekanik temelli sıralı altı silindirli dizel motorlarından biri olarak kabul ediliyor. 3.0 litrelik hacme sahip motor; W124 E300 Diesel, W210 E300 Turbodiesel ve G-Serisi gibi modellerde görev yaptı. Dökme demir blok ve alüminyum silindir kapağı kullanan motor, zincir tahrikli yapısıyla uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandı.

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Toyota UZ Serisi (1UZ-FE, 2UZ-FE, 3UZ-FE)

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1989'da geliştirilen UZ motor ailesi, Toyota'nın özellikle Lexus markası için ürettiği V8 motorlardan oluşuyor. İlk üye olan 1UZ-FE; Lexus LS400, Toyota Celsior ve Soarer gibi modellerde kullanılırken, 2UZ-FE Land Cruiser, Sequoia ve Tundra gibi arazi araçlarında görev yaptı. Toyota, bu motorları geliştirirken dayanıklılığı performansın önüne koydu. Güçlendirilmiş krank mili, dövme bağlantı kolları ve yüksek üretim toleransları sayesinde UZ serisi, milyon kilometreye yaklaşan örnekleriyle ün kazandı.

Mitsubishi 4G63T

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Mitsubishi'nin 1980'lerin sonunda geliştirdiği 4G63T motoru, özellikle Lancer Evolution serisiyle özdeşleşmiş durumda. 2.0 litrelik turbo beslemeli dört silindirli motor; Galant VR-4, Eclipse GSX ve Lancer Evolution modellerinde kullanıldı. Dökme demir blok üzerine inşa edilen motor, yüksek basınca dayanabilecek şekilde tasarlandı. Performans tutkunlarının gözdesi hâline gelen 4G63T, stok iç parçalarla 500-600 beygir güç üretebiliyor.

Nissan VQ35HR

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VQ35HR, 2006'da tanıtıldı. 3.5 litrelik V6 motor; Nissan 350Z, Infiniti G35 ve bazı Skyline modellerinde kullanıldı. Nissan'ın yüksek devir çevirebilen ancak aynı zamanda uzun ömürlü bir motor üretme hedefiyle geliştirdiği VQ35HR, düzenli bakımla 400 bin kilometre seviyelerine ulaşabilen örnekleriyle biliniyor.

Bu motorun Ward's Auto tarafından birçok kez "Dünyanın En İyi Motorları" listesine seçildiğini de hatırlatalım.

Ford 300 Straight-Six

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Ford'un 1965'de tanıttığı 4.9 litrelik sıralı altı silindirli motor, özellikle F-Serisi kamyonetler, Bronco ve Econoline modellerinde kullanıldı. Tam 30 yıl boyunca üretimde kalan motor, düşük sıkıştırma oranı, kalın dökme demir blok yapısı ve düşük devirlerde yüksek tork üretmesi sayesinde ağır yük altında bile uzun yıllar sorunsuz çalışabiliyordu.

Volvo D5

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2001'de tanıtılan 2.4 litrelik beş silindirli motor; S60, S80, V70, XC70 ve XC90 gibi modellerde kullanıldı. Volvo, bu motoru geliştirirken yüksek dayanıklılık ve düşük yakıt tüketimi hedefledi. Güçlü blok yapısı, sağlam krank sistemi ve verimli soğutma tasarımı sayesinde D5 motorları özellikle Avrupa'da taksi filolarında ve uzun yol kullanıcıları arasında büyük ün kazandı.

Elbette bir motorun ne kadar uzun ömürlü olacağı sadece mühendisliğine bağlı değil. Düzenli bakım, kaliteli yağ kullanımı, zamanında değiştirilen sarf malzemeleri ve doğru kullanım alışkanlıkları da motor ömründe büyük rol oynuyor. Yine de yıllar içinde kullanıcılar, ustalar ve yüksek kilometreli örnekler sayesinde kendini kanıtlamış bu motorlar, otomotiv tarihinin en dayanıklı üniteleri arasında gösterilmeye devam ediyor.

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