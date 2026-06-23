KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (eski adıyla SsangYong), Haziran 2026 döneminde SUV ve pick-up modellerinde sunduğu avantajlı fiyatlar, kampanyalar ve finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte KGM'nin güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri ve kredi fırsatlarına ilişkin tüm detaylar.

Güney Koreli otomobil üreticisi KGM, bilinen adıyla SsangYong, yenilenen marka kimliğiyle Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Dayanıklı SUV ve pick-up modelleriyle tanınan marka, modern tasarımları ve gelişmiş teknolojileriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden seçenekler sunuyor.

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Haziran 2026 itibarıyla KGM, Torres, Actyon, Musso Grand ve Tivoli gibi modellerinde sunduğu kampanyalar ve finansman fırsatlarıyla yeni araç sahibi olmak isteyen kullanıcıların dikkatini çekiyor. Özellikle SUV ve pick-up segmentinde rekabetçi fiyatlar sunan marka, dönemsel indirimler ve kredi seçenekleriyle öne çıkıyor. Bu içerikte KGM'nin güncel sıfır araç fiyat listesi, indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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KGM SsangYong tüm modeller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Torres EVX 2.487.269 TL - Musso EV 2.460.853 TL - Actyon 3.460.432 TL - Torres 2.795.432 TL - Musso Grand 1.915.662 TL - Korando 2.260.432 TL - Tivoli 2.009.432 TL -

KGM SsangYong Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

KGM Musso EV Kampanyası

KGM Musso EV, ticari müşterilere özel avantajlı finansman seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında tüzel müşteriler, 1.500.000 TL için 12 ay vadeli ve aylık 125.000 TL taksitli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

KGM Musso Grand Kampanyası

KGM Musso Grand, ticari müşterilere özel sıfır faizli kredi avantajlarıyla showroomlarda yerini alıyor. Kampanya kapsamında 4x2 versiyonlarda 1.000.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi, 4x4 versiyonlarda ise 1.500.000 TL için 12 ay vadeli %0 faizli finansman desteği sunuluyor.