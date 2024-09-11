Alibaba'da oldukça ilginç bir ürün satışa sunuldu. Bu ürün, doğada milyonlarda yılda oluşan elmasın sentetik ortamda üretilmesini sağlıyor. Cihazın fiyatı ise 200 bin dolardan başlıyor.

Dünyanın en popüler toptan e-ticaret şirketlerinden Alibaba ilginç bir işe imza attı. Şirket, elmas üretme makinesi satmaya başladı. Farklı çeşitleri olan ve 200 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilen cihazlar, elmas üretimi için yeni bir çağın başlamasını sağlayabilir gibi görünüyor.

Elmas, normal koşullar altında milyonlarca yıl içerisinde oluşuyor. Ancak son dönemlerde yaşanan bilimsel çalışmalar, elmasın sentetik ortamda üretilmesini sağladı. Hatta birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde 150 dakika gibi bir sürede sentetik elmas üretimi yapıldığından bahsetmiştik. İşte Alibaba'nın satışa sunduğu yeni ürünler de tam olarak bu mantıkta çalışıyor.

Elmas üretme makineleri böyle görünüyor

Elmasların ne kadar değerli olduğunu düşündüğümüzde 200 bin dolarlık yatırımın kendini kısa sürede amorti edebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak işin aslı çok da böyle değil. Öyle ki bu makineyi alıp bir yere kursanız bile kolay kolay çalıştıramayacaksınız. Elmas üretebilmek için yüksek saflıkta grafit, demir veya kobalt gibi metal katalizörlere ve cihazın hassas sıcaklık ve basınç kontrol sistemleri için kaynaklar temin etmelisiniz. Tabii tüm bunları sağlasanız bile sentetik elmas üretimi konusunda uzmanlaşmış kişilere de ihtiyacınız olacak.

Alibaba'da satışa sunulan elmas üretim makineleri ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım bu tür endüstriyel ürünlerin yaygınlaşması, elmasların değerini nasıl etkileyecek...