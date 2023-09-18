Trendyol'un en büyük ortağı olan Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, Türkiye ile ilgili yeni planlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Alibaba, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyet, ABD'de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bir süredir New York'ta. Hatta geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Erdoğan ile Elon Musk arasındaki görüşmeden bahsetmiştik. Şimdiyse yine buna benzer bir gelişme ile karşınızdayız.

Çinli e-ticaret devi Alibaba Grup'un Başkanı Michael Evans, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Trendyol'un da büyük bir ortağı olan Alibaba, yapılan görüşme sonrası Türkiye için yeni yatırım planlarını açıkladı. Evans'a göre Alibaba, Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacak.

1.4 milyar dolarlık yatırımın devamı gelecek

Michael Evans tarafından yapılan açıklamalarda Türk ekonomisine güvenildiği, Trendyol aracılığıyla Türkiye'ye 1.4 milyar dolarlık yatırım yapıldığı belirtildi. Alibaba patronu, bunun ilerleyen süreçte de devam edeceğini ve 2 milyar dolarlık daha yatırım yapılacağını belirtti. Ancak bu yatırımın ne zaman yapılacağı, Türkiye'nin hangi alanlarda yatırım alacağı şimdilik bilinmiyor.

Alibaba'nın Türkiye'deki gelecek yatırımları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak gelecekte bunun değişeceğini düşünüyoruz. Alibaba, Türkiye'de yatırım yaptıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.