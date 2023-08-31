30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da kapılarını açan Teknofest'te Trendyol da yerini aldı. Ülkemizin en önemli e-ticaret platformlarından Trendyol, gerçekleştirdiği pek çok teknolojik yatırımı ve yeni projelerini ziyaretçiler ile paylaşıyor.

3 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Ankara, binlerce ziyaretçisini teknoloji ile bir araya getirmeyi hedefliyor. Festival alanında birbirinden keyifli ve teknoloji ile donatılmış projeleriyle yer alan isimlerden biri de Trendyol.

Ülkemizin en büyük e-ticaret platformlarından biri olmasının yanında teknolojiye yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yeni projeler ile de gözleri üzerine toplayan Trendyol, Teknofest'te yapay zekâ destekli yeni asistanı AITEN'den Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisine kadar farklı etkinliklerle yer alıyor.

Robotik kodlama atölyeleriyle çocuklar ve gençler bilim ve teknolojiyi eğlenceli etkinliklerle birlikte deneyimliyor

Teknofest Ankara'da Trendyol'un gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan robotik kodlama atölyesi, 10 yaş ve üzeri çocukları ve gençleri kodlama ile tanıştırarak eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunuyor.

Trendyol, 2 binden fazla Türk mühendisi ile milli teknoloji geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veren Trendyol, faaliyet giderlerinin %23'ünü Ar-Ge'ye ayırıyor. Türkiye'nin en çok mühendis istihdam eden şirketleri arasında yer alan Trendyol, 2 binden fazla mühendis istihdam ediyor.

Trendyol kendi altyapısı için yaptığı çalışmaların yanında tüm teknoloji dünyası için de teknoloji geliştiriyor. Trendyol mühendisleri tarafından geliştirilen 150’ye yakın açık kaynak projesi tüm teknoloji dünyası ile paylaşılırken, Trendyol mühendislerinin 400’ün üzerinde yayını da on binlerce kez okundu.

Trendyol, kendi bünyesinde geliştirdiği tasarım dilini de tüm dünyanın kullanımına açtı. Trendyol teknoloji ekipleri web sitesi geliştirenler için hazır arayüz kütüphanesi sunacak ‘Baklava’nın ilk sürümünü de geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.

Refik Anadol'un ''Makine Hatıraları: Uzay'' sergisi de Teknofest Ankara'da

27 Nisan'da İstanbul'da başlayan Teknofest'te de yer alan ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Refik Anadol'un ''Makine Hatıraları: Uzay'' sergisi, yapay zekâ, makine öğrenimi ve veri bilimi teknolojileri ile geliştirildi. Sergide astronomik araştırmaların ve evrene olan merakımızın sağladığı verilerin etkileyici bir yansıması sunuluyor.

Trendyol'un yeni yapay zekâ destekli asistanı AITEN de ziyaretçileri bekliyor

Son dönemde iyiden iyiye hayatımızın bir parçası olan yapay zekâ çalışmalarının bir yansıması olarak Trendyol Growth ekibi tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli asistan AITEN, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

Teknofest Ankara'da ziyaretçiler ile buluşacak olan AITEN, sağlıklı yaşam önerilerinden yemek tariflerine, burç yorumlarından iş hayatına kadar merak edilen pek çok soruya yanıt verecek.

Trendyol, dijital sergisiyle sanatı metaverse evrenine taşıdı

Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren ve ziyaretçilerine metaverse evreninde etkileyici bir deneyim sunan sergide Trendyol Sanat'ta yer alan sanatçıların 600'den fazla eseri yer alıyor.

Katılımcılar belirli aralıklarla değişen sanat eserlerini metaverse evreninde ziyaret etme şansı yakalıyor.