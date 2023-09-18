Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milyarder iş insanı Elon Musk arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda gündeme ilişkin görüşler paylaşıldı. Erdoğan, Elon Musk'a önemli teklifler sundu.

ABD, şu günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkenin üst düzey yöneticileri, toplantılar için ABD'ye gitmiş durumdalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki heyet de an itibarıyla ABD'deler ve temaslarını sürdürüyorlar.

Bu bağlamda; Recep Tayyip Erdoğan ile milyarder iş insanı Elon Musk arasında da dikkat çeken bir toplantı gerçekleştirildi. New York'ta bulunan Türkevi'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündeme ilişkin görüşler paylaşıldı. Erdoğan, Tesla CEO'su Elon Musk'a önemli çağrılar yaptı. Gelin bu görüşmenin detaylarına yakından bakalım.

Elon Musk, görüşmeye X Æ A-12 ile katıldı

Elon Musk ile Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde bazı dikkat çeken detaylar var. Örneğin Musk, bu toplantıya en küçük çocuğu X Æ A-12 ile katıldı. Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk'ın çocuğuna top hediye etti. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın Daha Adil Bir Dünya Mümkün isimli kitabı, milyarder iş insanına hediye edildi. Peki ikili arasındaki görüşmenin gündem maddeleri nelerdi?

Türkiye'nin teknolojik yatırımları anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Buna göre, Elon Musk ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin bir numaralı gündem maddesi, yapay zekâydı. Erdoğan, Türkiye'nin teknolojik ataklarından ve Dijital Türkiye Vizyonu ile Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nden bahsetti.

Elon Musk, Teknofest'e davet edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyarder iş insanı Elon Musk'ı 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Teknofest etkinliklerine davet etti. Musk'ın bu davete teşrif edip etmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Türkiye'ye Tesla fabrikası kurulsun çağrısı!

Görüşmedeki en dikkat çekici hususlardan bir tanesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk'a yaptığı Tesla çağrısıydı. Erdoğan, Elon Musk'tan Türkiye'ye yeni bir fabrika kurmasını istedi. Elon Musk'ın bu çağrıyı nasıl yanıtladığı bilinmiyor.