Alien: Blackout, Android'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

D3 Go tarafından geliştirilen "Alien: Blackout" isimli bir mobil oyun, Dünya Alien Günü nedeniyle ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Bu mobil oyun, verilen görevleri tamamlamaya çalışırken hayatta kalmak için çabalamanızı sağlıyor.

2016 yılından beri her yıl 26 Nisan, Dünya Alien Günü olarak kutlanıyor. Henüz çok yeni olduğu için pek çok kişi tarafından bilinmeyen bu özel gün, filmde geçen LV-426 isimli bir gezegenin ismi nedeniyle 26 Nisan'da kutlanıyor. Bu günü özel kılan şey ise Xenomorph yaratıklarının ilk kez bu gezegende karşımıza çıkmış oluşu.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Steam'in normal fiyatı 59 TL olan Alien: Isolation isimli bir oyunu sadece 2.95 TL'ye satmaya başladığından bahsetmiştik. Şimdi ise sizlere, Dünya Alien günü nedeniyle başlatılan yeni bir kampanyadan daha bahsedeceğiz. Bu kampanya kapsamında D3 Go tarafından geliştirilen ve mobil oyunseverlerin beğenisine sunulan ücretli bir oyun, kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulmaya başladı.

Alien: Blackout'la Weyland-Yutani uzay istasyonuna gidecek ve birbirinden korkunç yaratıklar karşısında hayatta kalmaya çalışacaksınız. Oyunda sizlere verilecek zorlu görevleri tamamlamaya çalışırken hayatta kalmak için de yoğun bir çaba sarf edeceksiniz. İşte bu gerilim ve aksiyon dolu oyun, an itibarıyla Android platformundan ücretsiz olarak edinilebiliyor.

Alien: Blackout ile ilgili kullanıcı yorumlarına baktığımızda, filmin hayranları bu oyunu genellikle beğendiklerini ifade ediyorlar. Yani eğer sizler de Alien serisine hayranlık besliyorsanız, bu mobil oyunla eşsiz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca mobil oyunseverler, bu oyunu iOS platformu üzerinden sadece 2.99 TL'ye edinebiliyorlar.

Eğer sizler de Alien: Blackout'a Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak erişmek isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Eğer bir iPhone kullanıyorsanız ve bu oyuna 2.99 TL karşılığında sahip olmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.