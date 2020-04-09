Rocky Rampage: Wreck 'em Up (iOS - Android İndir)

Google Play Store'da 500 binden fazla kullanıcıyla erken erişim yapan Rocky Rampage: Wreck 'em Up'ın kararlı sürümü yayınlandı. Fazlasıyla eğlenceli ve basit bir oynanışı olan bu oyun, artık hem iOS hem Android'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesiyle birlikte mobil oyunlar büyük bir önem kazandı. Bazı geliştiriciler, uzunca bir süredir bilgisayarlar ve oyun konsolları üzerinde oynanabilen oyunları mobil platformlara taşırken bazı geliştiriciler de yepyeni ve günümüz teknolojilerinin tümünü karşılayan mobil oyunları, tüketicilerin beğenilerine soruyorlar. Şimdi sizlere hem Android hem de iOS platformuna yeni gelen bir oyundan bahsedeceğiz.

Android ve iOS platformunda yerini alan oyun, "Rocky Rampage: Wreck 'em Up" olarak isimlendiriliyor ve tamamen eğlenceyle dolu. Aslına bakacak olursak bu oyun, bir süredir Android platformunda bulunuyor. 500 binden fazla mobil oyunsever, geliştirici ekibin erken erişim kapsamında Google Play Store'a sunduğu bu oyunu bir süredir deneyimliyorlardı. Geliştirici ekip şimdi, oyunla ilgili bilinen tüm sorunları giderip ince ayarları yaptı ve kararlı sürüm olarak tüketicilere sundu.

Rocky Rampage: Wreck 'em Up gerek oynanış gerek mantık açısından fazlasıyla basit bir oyun. Oyunda sizlere farklı uzunluklara ve farklı zorluklara sahip olan bazı parkurlar veriliyor ve sizler de bu parkuru tamamlamaya çalışıyorsunuz. Parkurları tamamlarken karşınıza çıkan düşmanları uçarak ve ezerek alt etmeniz, ayrıca sizlere fazladan puan kazandıracak nesneleri toplamanız gerekiyor.

Rocky Rampage: Wreck 'em Up'ın etkileyici yanlarından bir tanesi de rahatlıkla oynayabilecek olmanız. Parkura başladıktan sonra yapacağınız tek şey, ekranın herhangi bir yerine dokunmak. Böylelikle karakterinize ivme kazandırıp, parkuru tamamlamaya çalışacaksınız. Tüm bunlara ek olarak bu eğlenceli oyun, Google Play Store ve App Store üzerinden incelendiğinde, oyunseverlerin büyük bir bölümü tarafından tam not almış gibi görünüyor.

Rocky Rampage: Wreck 'em Up izin hazırlanan tanıtım videosu şöyle

Rocky Rampage: Wreck 'em Up hem Google Play Store hem de App Store üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak hemen her mobil oyunda olduğu gibi bu oyunda da bazı oyun içi satın alım işlemleri bulunuyor. Bu satın alımlar, oyundaki karakterinizin gücünü kolay yoldan artırmanızı sağlıyor.

Oyunu hemen indirmek için aşağıda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz