Steam, Alien: Isolation'a Yüzde 95 İndirim Yaptı

Steam, Alien: Isolation olarak isimlendirilen bir oyunu yüzde 95 indirimle sunmaya başladı. Gerilim türünde tek oyunculu bir hayatta kalma oyunu olan Alien: Isolation, sizleri benzersiz bir hikayenin içerisine sürükleyecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, zaman zaman düzenlediği kampanyalarla oyunseverleri mutlu etmeyi başarıyor. Şimdi yeni bir kampanya daha başlatan şirket, bilim kurgu türündeki gerilim oyunları oynamayı seven oyunseverleri etkileyecek bir adım attı. Bu etkinlik kapsamında şirket, "Alien: Isolation" isimli oyunu bedavadan biraz daha pahalıya satmaya başladı.

Steam'in başlattığı yeni etkinlik, Alien: Isolation'a yüzde 95 indirim sağlıyor. Bu indirim oranı, oyunun neredeyse bedavaya mal olmasını sağlıyor. Eğer sizler de son dönemlerde hem aksiyon hem gerilim dolu bir oyun arayışı içerisindeyseniz, Alien: Isolation'a bir şans vermenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Dilerseniz hemen, oyunun neler sunduğuna daha yakından bakalım.

2014 yılında piyasaya sürülen Alien: Isolation, tek başınıza oynayacağınız ve hayatta kalmaya çalışacağınız bir oyun. Uzunca bir hikayeye sahip olan oyunda, tam anlamıyla tek başınıza kalıyorsunuz ve karşınıza çıkan yaratıklara karşı koymaya çalışıyorsunuz. Ancak uzaylıların nereden çıkacağını bir türlü kestiremiyor oluşunuz, zaten çoğu karanlıkta geçen bu oyunu daha da gerilim dolu bir hale getiriyor.

Alien: Isolation'ın etkileyici yanlarından bir tanesi de oyunun sürükleyici bir hikayeye sahip oluşunun yanı sıra sizleri içerisine hapsediyor oluşu. Geliştirici ekip, oyunseverlere sunduğu atmosferle başarılı bir iş ortaya koyarken, gerek sesler gerek animasyonlar gerek de video geçişleri ile kendisine hayran bırakıyor. Peki bu oyunu oynayabilmek için nasıl bir bilgisayara ihtiyacınız var?

Alien: Isolation sistem gereksinimleri

Bu etkileyici hayatta kalma oyunu için açıklanan sistem gereksinimleri, 2014 model bir oyun için kabul edilebilir seviyede. Yani son yıllarda yeni bir bilgisayar aldıysanız ya da sahip olduğunuz bilgisayar o yıllar için güncelse, bu oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Dilerseniz hemen, oyunun sistem gereksinimlerine yakından bakalım.

İşlemci: AMD Phenom II X4 955, 3.2 GHz ya da Intel Core 2 Quad Q9650

AMD Phenom II X4 955, 3.2 GHz ya da Intel Core 2 Quad Q9650 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 200 ya da Nvidia GeForce GTX660

AMD Radeon R9 200 ya da Nvidia GeForce GTX660 Depolama: 35 GB

35 GB İşletim Sistemi: Windows 7 ve üzeri

Alien: Isolation'a indirimli olarak sahip olabilmek için yapmanız gerekenler

Steam, Alien: Isolation için başlattığı kampanya kapsamında bu oyunu yüzde 95 indirimli olarak sunuyor. Bu indirim, normal fiyatı 59 TL olan oyunun sadece 2,95 TL'ye satın alınmasını sağlıyor. Ayrıca eğer isterseniz bu oyunun daha geniş kapsamlı ve toplamda 9 içerik bulunan, toplam fiyatı 83 TL olan Alien: Isolation Collection paketini ise yüzde 75 indirimle 20.75 TL'ye satın alabilrsiniz.