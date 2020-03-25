Alışveriş Sitelerini Dize Getiren Alışveriş Taktikleri

İnternet üzerinden alışveriş yapmak bir mağazaya gidip alışveriş yapmaktan daha çok tercih edilir hale geldi. Biz de sizler için alışveriş yapmak istediğiniz alışveriş sitelerini dize getirecek birkaç taktik listeledik. Hoş geldiniz.

Artık internetten alışverişi daha hızlı ve daha ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Nitekim alışveriş yapmak dışında bu dünyada bilmediğimiz çok fazla şey var. Örneğin artık gördüğünüz indirimler bile size özel karşınıza çıkıyor. Ürün reklamları, öneriler... Tüm bu sistemlerin ardında ilgi alanlarınızı bilen, ne isteyeceğinizi tahmin etmeye çalışan yazılımlar var. Bir başka deyişler internetten alış veriş ederken aslında yazılımlarla mücadele veriyoruz.

Kolay ve hızlı olması heyecan verici olsa da internetten alışveriş yaparken bazı teknikleri bilmek gerekiyor. Böylece internetten alışveriş sitelerinin uyguladığı taktikerini saf dışı bırakabiliriz ya da kendi avantajımız için kullanabiliriz. Listede yer alan önerilerden bazılarını, uzun internetten alışveriş apan biriyseniz zaten kullanıyor olabilirsiniz. Ancak yine de okuyup göz atmanızı tavsiye ederiz.

İnternetten alışveriş taktikleri:

Fiyat karşılaştırması yapın,

Dinamik fiyatlandırma tuzağına düşmeyin,

Alışveriş sitelerini sosyal medyadan takip edin,

Kupon kodları arayın,

E-posta duyuruları için kaydolun,

Fiyat karşılaştırması yapın

İnternetten alışveriş yaparken söz konusu siteler çeşitli fiyat tuzakları kurabiliyorlar. Bu siteler, kendi sayfalarında bir ürüne indirim yapmış gibi gösterip müşterinin aklını çelmeye çalışabiliyor ve aklı çelinen müşteriler indirimli sandıkları ürünü aslında çok daha fazla bir fiyat etiketine satın alabiliyor. Örneğin ortalama fiyatı 100 TL olan bir ürün 149 TL'den 129 TL'ye düşmüş gibi indirim etiketiyle gösteriliyor. Müşteri bunu satın aldığında indirimli sanız 29 TL daha çok para ödemiş oluyor.

Bunun gibi durumların yaşanmaması için internetin nimetlerinden yararlanarak fiyat karşılaştırması yapmak gerekiyor. Zira o anda ziyaret ettiğiniz internet sitesinde gördüğünüz bir ürün, başka bir sitede çok daha ucuz fiyata bulunuyor olabilir. Fiyat karşılaştırma sitelerinin bir diğer avantajı ise satın almak istediğiniz ürünün gerçekten kampanyalı olup olmadığını görebilmeniz. Akakçe ve Epey gibi sitelerde bir ürün sayfasına giderek alttaki grafiklere göz atabilirsiniz. Bu grafiklerde seçtiğiniz ürünün zaman içerisindeki fiyat değişimine göz atabilirsiniz. Eğer grafik sürekli yukarıya doğru çıkmışsa mevcut kampanya bir tuzak, ancak eğer grafikte ani bir düşüş varsa kampanya gerçek demektir.

Fiyat karşılaştırma sitelerini ve uygulamalarını derlediğimiz listeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz ve nasıl hızlı bir şekilde fiyat karşılaştırması yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz

Dinamik fiyatlandırma tuzağına düşmeyin

Bildiğiniz üzere internet üzerinde gezinmek, bazı çerezler biriktirmenize sebep oluyor. Bu çerezler de çeşitli internet siteleri tarafından izlenebiliyor ve karşınıza çıkan bazı reklamlar da bu çerezlere bağlı olarak çıkıyor. Bu da sizlerin aklına “Ya bu internet sayfaları benim geçen gün araştırdığım şeyi nereden biliyor?” sorusunu sormanıza sebep oluyor ancak yapılan tek kötülük bu değil.

Alışveriş siteleri, müşterilerin nelere ilgi duyduğunu, neler araştırdığını ve nasıl bir bütçeye sahip olduğunu bu çerezleri ve arama geçmişini inceleyerek takip edebiliyor. Bu nedenle bir internet sitesinde karşınıza bir anda aradığınız ürün çıkarsa biraz durup düşünmeniz gerekiyor zira istediğiniz ürünü karşınıza çıkaran site, ürünü aslında olduğundan çok daha yüksek bir fiyata satmaya çalışabiliyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak için internet tarayıcınızın çerezlerini düzenli olarak silebilir veya tarayıcının gizli sekme özelliğini kullanabilirsiniz.

Alışveriş sitelerinin sosyal medya hesaplarını takip edin

Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformları alışveriş siteleri tarafından da oldukça aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu platformlar üzerinden bazı zamanlarda duyuru yapan alışveriş siteleri, müşterilerin sorularını da cevaplayabiliyor ve çeşitli kampanyaları bu platformlarda yayınlıyor.

Alışveriş sitelerinin sosyal medya hesaplarını takip etmenin en iyi yanı, en gerçekçi kampanyaların sosyal medyadan paylaşılıyor olması. Sitedeki ani fiyat değişimleri ya da tuzak kampanyalar, genellikle sosyal medyada paylaşılmıyor. E-ticaret siteleri, sosyal medyadaki eleştiri bombardımanından kurtulmak adına, bu kanallardan ağırlıklı olarak en gerçekçi kampanyaları duyuruyorlar.

Kupon kodları arayın:

Genellikle bütün alışveriş siteleri, sosyal medya içeirk üreticileriyle anlaşır ve izleyicileri için indirim ya da kupon kodları paylaşırlar. Elbette bu kodlar için tek tek tüm içerik üreticilerini takip etmeye gereki yok. Kupon kodları üzerinde açılan internet sitelerini kullanarak, hızlı aramalarla tüm bu kodlara ulaşmanız mümkün. Google’a “-alışveriş sitesinin adı- kupon kodları” yazarak daha önce paylaşılan ve kullanımda olan bir kupon kodu yakalayabilirsiniz.

Bu şekilde hem kolay bir şekilde kupon kodu bulursunuz hem de indirimli alışverişin keyfini çıkarırsınız. Ancak kupon kodu paylaştığını söyleyen fırsatçı sitelere dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım. Kodu vermek için sürekli bir yere tıklamanız gerektiğini söyleyen sitelerden uzak durmanız gerek.

E-posta duyuruları için kaydolun

İnternet sitelerine e-posta adresinizi vererek kayıt olmak aslında ilk adımda çok da mantıklı gelmeyebilir zira bu tür siteler sizlere bir şeyler satmak için kısa bir sürede gelen kutunuzu ağzına kadar dolduruyor. Bu taktiğin böyle bir negatif yönü olmasına rağmen aslında e-posta adresinizi bir alışveriş sitesine vermek iyi bir alışveriş deneyimi için yardımcı olabilir.

Eğer bir alışveriş sitesine e-posta adresinizle kayıt olursanız ve kısa zamanda bir şeyler satın almazsanız, bu şirketler sizlere e-posta yollamaya başlayacaktır. Müşteri kazanmak isteyen alışveriş siteleri, bazı durumlarda hem kendi yararı için hem de müşterilerini memnun etmek için kupon kodları gönderebiliyor. Eğer bunu birden fazla e-posta adresiyle yaparsanız, çok daha fazla kupon kodu kazanabilirsiniz.

Gelen kutunuzun dolmasını istemiyorsanız, kullandığınız e-posta servisinin filtreleme özelliğini kullanarak bu tür internet sitelerinden gelen e-postaların farklı bir klasörde birikmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yalnızca favori alışveriş sitenize üye olmak yerine farklı sitelere de kayıt olursanız, size en iyi teklifi veren siteleri çok daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer e-posta bildirimlerini açmak istemiyorsanız, söz konusu sitenin mobil uygulamasını indirin, indirmleri takip edip listedeki diğer yöntemler ile doğrulamaya çalışın.