TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştiren ve Türkiye'nin elektrikli, yerli otomobil projesi hakkında bilgiler paylaşan Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, TOGG için Türkiye'nin Tesla'sı ifadelerini kullandı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştirdi ve TOGG’un çalışmalarını sayfalarına taşıdı. TOGG için, “Türkiye’nin kendi Tesla’sını ürettiği” yönünde bir yorumda bulunan gazete, TOGG tarafından üretilecek otomobillerin rekabetçi bir fiyata sahip olması halinde Alman pazarı için de cazip bir seçenek haline gelebileceğini belirtti.

TOGG CEO’su Karakaş’ın röportaj verdiği ilk yabancı yayın organı olan Handelsblatt, Karakaş için, “Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?” ifadelerini kullanırken şirketin ilk tam elektrikli SUV modelini 2022’de banttan indireceği belirtiliyor ve "Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor." ifadeleri kullanılıyor.

"TOGG, Türkiye'nin Tesla'sı olsa da henüz bir Gigafactory’si yok"

TOGG’un bir “Türk Tesla’sı” olarak betimlendiği haberde, buna rağmen henüz bir “Gigafactory’si” bulunmadığının altı çizilirken, şirketin durumu ve devam eden çalışmaları hakkında şu ifadeler kullanılıyor:

“Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminin de birinci lige çıkmak istediği bu projede 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki 6 şirket, güçlerini birleştirerek 3 milyar euronun üzerinde kaynak sağladı. Gürcan Karakaş'ı projenin başına patron olarak atadılar. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde kalmaya da kararlı.”

"Türkiye’nin ulusal ürün yelpazesinde otomobil eksikti"

Duisburg-Essen Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'ın TOGG ile ilgili olarak, “İyi bir başlangıç için 3,3 milyar euro yeterli.” yorumunu da haberine ekleyen Handelsblatt, ayrıca Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımının hızla arttığını ve bu yılın ocak-eylül döneminde satışların yüzde 104 yükseldiğini belirtti.

Türkiye’nin son yıllarda hızlanarak devam eden bağımsız sanayi politikası hakkında da açıklamalarda bulunan gazete, “Türk şirketleri, Türk Silahları Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. COVID-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED paneller ve gemiler, büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ancak Türkiye’nin ulusal ürün yelpazesinde otomobil eksikti.” ifadelerini kullandı.

"TOGG'un bataryası yerli olacak"

Yerli otomobilin özellikleri ve parça tedariği konusunda da bilgiler paylaşan Handelsblatt, “Türkiye'nin Otomobili, tek şarjla 500 kilometreye kadar yol alacak. Batarya, 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir olacak ve yerel olarak üretilecek. Karakaş, batarya teknolojisi konusunda 'görüşmelerin devam ettiğini' söylüyor. 'Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz' diyor.” dedi.

Haberinde Gürcan Karakaş’ın “Sadece otomobil üretmiyoruz, akıllı bir cihaz yapıyoruz.” sözlerine de yer haber gazete, en başından beri TOGG'un akıllı telefon gibi bir otomobil üretmek için uygulama geliştiricilerle birlikte çalıştığını belirtti.