Alman Mahkemesinden Fenomenlere Yönelik “Reklam” Kararı

Sosyal medya fenomenlerinin önerdikleri ürünlerin hangi şartlarda reklam olduğunun belirtilmesi konusunda Alman mahkemesi tarafından karar alındı. Karara göre, fenomen için bir getiri kaynağı olan veya reklam olduğu açık şekilde anlaşılan paylaşımlara reklam etiketi konulması gerekiyor.

Teknolojinin, internetin ve dolayısıyla sosyal medyanın değişimi ve gelişimiyle birlikte, ilgili bazı alanlarda da alışılagelmişin dışında değişimler yaşandı. Bu alanlardan birisi de hiç şüphesiz reklamcılık oldu. Bundan seneler öncesinde sadece radyolarda, panolarda, sonrasında ise televizyonlarda görmeye alıştığımız reklamlar artık sosyal medya da dahil olmak üzere sürekli karşımızda.

Sosyal medyayı kullanmaya başladıktan sonra spontane gelişen bir süreçle fenomen olanların yanı sıra, bir gelir aracı olması sebebiyle özellikle fenomen olan kullanıcılar da mevcut. Kullandıkları ya da keşfettikleri ürünleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan fenomenler ve influencerlar, firmalar için önemli bir reklam kapısı.

Her ürün önerisine reklam etiketi konulması gerekmiyor

Almanya’nın sosyal medya ile ilgili önemli kararları bulunuyor. Bu kararlardan birisi de sosyal medya fenomenlerine yönelik. Alman mahkemesinin aldığı kararda, fenomenlerin sosyal medyada önerdikleri ürünlerin hangi şartlarda reklam olduğunun belirtilmesi gerektiğinin sınırı çizildi. Karara göre, paylaşılan ürünün fenomene bir getiri varsa veya reklam olduğu açık şekilde anlaşılıyorsa paylaşıma reklam etiketi koyması gerekiyor.

Buna göre, fenomenler İnstagram’da paylaştıkları fotoğraflarda ürünün markasını etiketleyerek, ürünün İnstagram hesabına yönlendirebilecekler. Kararda ürün önerisi, resim ve etiket içeren sosyal medya içeriklerinin reklam olarak işaretlenmesi zorunluluğu olmadığı belirtildi. Söz konusu etiketlerin, kullanıcıları şirketlerin internet sitesine ya da doğrudan ürünün linkine yönlendirmemesi şartı koyuldu.