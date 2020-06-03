Gödde Group, Türkiye’de üretilen yerli silahları Avrupa piyasasına sunmak için izin ve lisans gerekliliklerini karşılamayı başardı. Gödde Group kurucu ortağı Necat Çelik, Alman polisinin ülkemizde imal edilen silahları kullanacağını söyledi.

İHA’nın aktardığı bilgilere göre, son 5 yılda Türkiye'nin silah ithalatı 2010-14 yıllarına kıyasla yüzde 48 oranında geriledi. Yerli silah sanayindeki artan üretim hacmi, bu gerilemede önemli bir pay sahibi oldu. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 2015-2019 yıllarında önceki 5 yıllık döneme kıyasla yüzde 86 artsa da, Türk firmalar yerli silahları Avrupa pazarında satmakta zorlanıyordu.

Türk-Alman ortaklığında kurulan Gödde Group, yerli üreticilerin Avrupa’da yaşadığı izin ve standart sorununu çözdüğünü duyurdu. Türkiye’de üretilen silahların Avrupa ülkelerine ihracatı için gerekli olan izin, lisans ve standartları sağladığını açıklayan firma, ilk alıcıların Almanya Özel Polis Birimi ve Almanya Özel Askeri Birimi’nin olduğunu açıkladı.

Yerli silahların Avrupa'daki ilk alıcıları, Almanya Özel Polis Birimi ve Almanya Özel Askeri Birimi oldu

Türkiye'nin silah sanayindeki gücünü Avrupa'ya kanıtlamak istediklerini söyleyen Gödde Group kurucu ortağı Necat Çelik, “Türk mühendislerimiz tarafından yüksek kalite standartlarındaki üretim tesislerinde üretilen ve zorlu testlerden başarıyla geçen silahlarımız, bugün Almanya Polis Özel Birimi ile sağlanan anlaşmaya istinaden sipariş talepleri almış durumda” dedi.

Bu hamlenin, hem bayilik taleplerinde hem de siparişlerde önemli bir artış sağladığına vurgu yapan Çelik, “Almanya'nın en değerli ve en güvenilir kurumlarından biri olan Özel Askeri Birimine de Türkiye'de üretilen silahları tanıtarak sipariş talepleri aldık. Yenilikçi ve sağlamlığını belgelerle ispat ettiğimiz silahların, devletlerin polis ve askeri teşkilatlarına ve özel kurumlara ihraç edilerek ülkemizin gücünü kanıtlamasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gödde Group kurucularından Josef Gödde ise Türkiye'nin Avrupa'ya silah ihracatında en az Ortadoğu'da olduğu kadar başarı hedeflediklerini belirtti. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren ülkeler ve şirketlerin, orta ve uzun vadede önemli bir güce sahip olduklarını dile getiren Gödde, Türkiye'nin de Avrupa pazarı gibi dünyanın en zor ve rekabet gücü en yüksek pazarında söz sahibi olabilmesi için çalıştıklarını söyledi.