HAVELSAN, İnsansız Kara Aracını Göreve Hazır Hale Getiriyor

Türk savunma sanayisinin göz bebeklerinden HAVELSAN, orta sınıf insansız kara aracını bu yıl kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firma, üzerinde çalıştığı algoritmayla insansız kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup, ortak görev yapmalarını sağlamayı hedefliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sahadaki ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çok önemli çalışmalar yürüten HAVELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı insansız kara aracında sona geldi. 2019 yılında geliştirdiği prototip ile sürüş ve arazide test faaliyetlerine devam eden şirket, aynı zamanda Sürü Robotik Uçan Sistemler ile Robotik ve Otonom Kara Sistemleri alanlarında Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Boyu 150, genişliği 100, yüksekliği 60 santimetre olan HAVELSAN İnsansız Kara Aracı, otonom araç kontrol ünitesinden motor kontrol sistemine, batarya izleme sisteminden LIDAR ve RADAR gibi çevresel sensörler ile veri füzyon birimine, yapay zeka modülünden sağlık durum izleme sistemine, kamera ve görüntüleme sistemlerinden uzaktan kontrol ünitesine fiziksel çevresiyle uyumlu, kararlı ve gürbüz bir ünite olarak geliştiriliyor.

Elektrikli motora sahip olan HAVELSAN İnsansız Kara Aracı​, saatte 7 kilometre hıza çıkabiliyor

HAVELSAN tarafından paylaşılan bilgilere göre elektrikli motora sahip araç, saatte 7 kilometre hıza çıkabiliyor. 350 kilogram ağırlığa sahip olan insansız kara aracı, sahada 2 saatten fazla kullanılabiliyor.

Anadolu Ajansı’na (AA) konuşan HAVELSAN Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Nacar, otonom sistemlere yönelik öz kaynaklarla Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini söyledi. İnsansız kara ve hava araçları ile su üstü ve sualtı araçlar olmak üzere 4 farklı kategoride otonom araçlar geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Nacar, HAVELSAN olarak araçların mekaniğini geliştirmekten ziyade, bunların algoritmalarının geliştirilmesi ve otonom kontrolüne yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

HAVELSAN, geliştireceği algoritma ile hava, kara ve deniz araçlarının ortak çalışmasını sağlayacak

HAVELSAN İnsansız Kara Aracı’nı bu yıl içinde göreve hazır hale getireceklerini söyleyen Nacar, “İsteyen kurumların talebi doğrultusunda hizmet verebilecek durumda olacak. Prototip testlerinin yapılması, kalifikasyon testlerinden sonra artık seri üretime de geçilecek duruma gelecek. Kendimiz için orta sınıf aracı seçtik ama istendiği takdirde büyük tip, özgün araç gibi konularda da alt sistemleri geliştirmek şeklinde bize verilebilecek herhangi bir göreve hazırız” dedi.