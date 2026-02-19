Tümü Webekno
Almanya, ASUS ve Acer Bilgisayarların Satışını Yasakladı: İşte Nedeni!

Almanya'da Acer ve ASUS'un bilgisayar satması yasaklandı. Nokia'nın açtığı bir patent davası kapsamında alınan karar, uzun vadede kullanıcıların ASUS ve Acer marka bilgisayarlara ulaşmasını zorlaştıracak gibi görünüyor. İşte yaşananlar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Münih'teki bir mahkeme, dünyanın en büyük teknoloji üreticileri arasında yer alan Acer ile ASUS hakkında dikkat çeken bir karar verdi. Yapılan incelemeler sonucunda bu iki markanın ürünlerinin Almanya genelinde satılması yasaklandı. Acer ve ASUS, artık Almanya'da bilgisayar satamayacak.

Anlaşmazlığın nedeni, Nokia tarafından açılan bir patent davası. Nokia'nın iddiasına göre firmaya ait olan video sıkıştırma standartlarına yönelik patentler, bu iki firma tarafından usulsüz olarak kullanıldı. Münih'teki mahkeme, Nokia'nın haklı olduğuna kanaat getirdi. Hâl böyle olunca her iki firmaya çok ağır bir ceza kesilmiş oldu.

Peki şimdi ne olacak?

Mahkeme kararına göre Acer ve ASUS, an itibarıyla Almanya'da doğrudan bilgisayar satışı yapamayacaklar. Ancak MediaMarkt gibi üçüncü taraf tedarikçiler, ellerinde bulunan stokları satmaya devam edebilecekler. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaz ve temyiz süreci hızlıca sona ermezse stokların azalması ile tüketiciler, Acer ve ASUS markalı bilgisayarlara ulaşmakta zorlanabilirler.

Getir Kurucuları, Mubadala'ya 700 Milyon Dolarlık Dava Açtı! İşte Nedeni Getir Kurucuları, Mubadala'ya 700 Milyon Dolarlık Dava Açtı! İşte Nedeni

Acer ve ASUS tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu mahkeme kararı için çok hızlı bir şekilde itiraz edilecek. Ayrıca Nokia ile anlaşmak için de çözüm yolları üretilecek. Tarafların anlaşmaya varması durumunda iki dev firma, Almanya'daki operasyonlarını sorunsuz bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

