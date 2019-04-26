Alman Polisi, Altın Kaplama Porsche'yi Trafikten Men Etti

Alman polisi, altın renginde kaplanmış bir Porsche Panamera’yı trafikten men ederken bu karara gerekçe olarak diğer sürücüleri rahatsız etmesini gösterdi.

Bazı insanlar arabalarının göz alıcı olmasını sever. Almanya’da yaşanan olayda ise bir kişi, aracının göz alıcı olmasını oldukça kelimenin gerçek anlamıyla düşünmüş gibi gözüküyor.

Altın rengi kaplanan bir Porsche Panamera, Alman polisi tarafından trafikten men edildi. Bu durumun sebebi, trafikteki diğer sürücülerin araçtan yansıyan ışıklar nedeniyle sersemlemiş gibi hissetmesi.

Alman polisi daha önce de altın kaplama bir Lamborghini’yi aynı gerekçeyle trafikten men etmişti. O aracın sahibi polis yönergelerine uyarak aracın kaplamasını söktürmüş ve böylece aracına kavuşmuştu. Benzer bir sürecin bu Porsche için de yaşanması bekleniyor.

Polis, daha önce birkaç defa durdurup uyardığı aracın sahibi kaplamaları sökmek için çaba göstermeyince aracı trafikten uzaklaştırıldı. Almanya’da bu tarz kaplamaların fiyatları 2,500 euro ile 5,000 euro arasında değişiyor.

Araçların trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde kaplanması, Türkiye dahil pek çok ülkede yasak.