Almanya'da Güneş Enerjisi, Elektrik Fiyatlarını Dibe Çekti

Almanya'nın güneş enerjisinden elektrik üretimi öyle bir noktaya geldi ki ülkede elektrik üretimi tüketimi geçti. Elektrik fiyatları %87 düşüş gösterdi.

Son yıllarda daha temiz bir çevre ve karbon salınımı ile mücadele için en önemli alternatiflerden biri güneş enerjisi. Bu alanda çok ciddi yatırımlar yapan Almanya, elektrik kullanımı konusunda başka bir seviyeye geldi: ülkede yer yer tüketicilere, elektrik kullandıkları için para ödenmeye başladı.

Uzmanlara göre bu fiyat düşüşleri, elektrik üreticilerinin de inebilecekleri en alt noktayı temsil ediyor ve güneş enerjisinin geleceği üzerinde etkili olabilecek bir durum. Örneğin güneş enerjisi panellerinin kurulumu ve üretimi, bu yöntem yeterince para kazandırmadığı için tercih edilmemeye başlamış durumda. Bu da sektörün büyümesindeki yavaşlama ile kendisini gösteriyor.

Güneş enerjisinin en büyük derdi depolama

Güneş enerjisi her ne kadar çevre için önemli olsa da her şey güllük gülistanlık da değil. Panellerin ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacakları sorusunun henüz tatmin edici bir cevabı yok. Diğer ve daha büyük sorun ise şu ki güneş enerjisini depolamak için çok az sayıda sistem var ve bu sistemler de inanılmaz derecede verimsiz çalışıyorlar. Yani güneş enerjisi üretildiği gibi tüketiliyor.

Bu da beraberinde başka bir sorunu getiriyor. İnsanlar elektrik enerjiisini güneş olmayan zamanlarda daha çok kullanıyorlar. Hâliyle depolama teknolojileri gelişmeden önce güneş enerjisinin tek başına enerji ihtiyaçlarını karşılaması pek olası gözükmüyor.