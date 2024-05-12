Türkiye, Güneş Enerjisi Kurulu Gücünde Rekor Kırdı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçtiğimiz ay, bir önceki aydan 1,3 gigavat yüksek oldu ve rekor kırdı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi gücü nisan ayında, bir önceki aya kıyasla 1,3 gigavat artış gösterdi ve 13,9 gigavata ulaştı. Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi gücü böylece bir aylık süreçte %10,2 artış göstererek rekor kırmış oldu.

Gerek enerji anlamında dışa bağımlılığı azaltmak gerekse de net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Türkiye, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeye daha fazla odaklanmış durumda. Bu durum da kurulu güneş enerjisi kapasitesi gibi alanlarda kendisini gösteriyor.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişim olumlu etki ediyor

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişiklik ile birlikte lisanssız üretim tesisleriyle tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesinde bulunma gereksiniminin kaldırıldığını hatırlatarak, bu durumun önemli avantaj sağladığını ifade etti.

Tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapabildiğini söyleyen Erkan, "Bu düzenleme ile kurulumlar hızlandı. 100 ila 500 megavat hatta daha büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Bu artışın lisanssız santrallerin devreye girmesiyle görüldüğünü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erkan, Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat programı çerçevesinde Türkiye sanayi sektörünün de üretimde karbon salınımı yapmayarak ya da nötrleyerek faaliyet göstermeyi amaçladığını belirtti. Bunun en kolay yolu olarak da yenilenebilir kaynakları gösterdi. Erkan, "Bu sebeple özellikle ihracat yapan firmalar 1 Ocak 2026'dan önce elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılamak için lisanssız güneş santralleri kurmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Erkan gelecekte bu alanda yeni rekorlar görüleceğini söylerken sözlerini "Yatırımcıların aldığı çağrı mektupları neticesinde yüksek güçlerde santraller devreye girecek ve artışlar hız kesmeden devam edecek. Sayın Bakanımızın dile getirdiği her yıl 3,5 gigavat güneş ve 1,5 rüzgar santrali devreye alma hedefine bu şekilde çok rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde tamamladı.