Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın 'yasaları çiğnemeye devam etmesi halinde' kapatılabileceğini söyledi.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından Telegram hakkında Almanya'da uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Özellikle pandemi döneminde aşı karşıtlarının ve pandemi kısıtlamaları karşıtlarının bir araya gelmek için kullandığı uygulamanın kapatılabileceği söylendi.

Konu hakkında açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada özellikle aşırı sağ, pandemi kısıtlamalarına ve aşıya karşı kesimler arasında popüler olan uygulamanın Alman yasalarını çiğnemeye devam ederse kapatılmak zorunda kalabileceğini belirtti.

'Kapatmak son çare'

Uyarı niteliğindeki bu açıklamada Faeser, uygulamayı kapatmanın son çare olacağını ancak böyle bir ihtimali göz ardı edemeyeceklerini söyledi. Geçtiğimiz yaz aylarında Almanya'da yasaları çiğnediği gerekçesiyle Telegram'a bir de dava açılmıştı. Davanın Telegram'ın aleyhine sonuçlanması durumunda şirketin 5,5 milyon euro cezaya çarptırılabileceği düşünülüyor.

Telegram uzun zamandır Almanya'da komplo teorilerinin ve nefret söyleminin kaynaklarından biri olarak görülüyor. Ayrıca uygulama üzerinden aşı karşıtı kesimler ve pandemide yürütülen kısıtlama uygulamalarına karşı olanlar bir araya gelerek organize oluyor. Almanya cephesinden gelen açıklamalara göre ayrıca Avrupa Birliği genelinde de Telegram için ne gibi yaptırımlar uygulanabileceği tartışılıyor.